Hurra, die Löwen sind! TSV 1860 präsentiert neues Auswärtstrikot

Von: Uli Kellner

Marcel Bär gibt Autogramme im neuen Auswärtstrikot der Löwen. © Stefan Matzke

Die Löwen sind gut im Trainingslager in Windischgarsten angekommen. Zum Auftakt präsentierte die Mannschaft das neue Auswärtstrikot der kommenden Saison.

Windischgarsten – Der 1. Juli ist traditionell der Tag, an dem Fußballvereine ihr Outfit wechseln – und es hat sich eingebürgert, den Ausrüster dabei maximal gut ins Bild zu setzen. Naheliegend aus Sicht des TSV 1860 war es also, diesmal nicht die Salamitaktik zu wählen – indem Details wie beim Adventskalender halbstündlich über Instagram enthüllt werden.

Nein, passenderweise reiste die Mannschaft am Freitag in ihr sechstägiges Trainingslager nach Windischgarsten, und als die Spieler gegen 13.40 Uhr am Teamquartier ausstiegen, hatten alle – Überraschung – das neue Gewand übergestreift. Ein gelungener PR-Gag. Die lauernden Fotografen hatten ihr Motiv, der Ausrüster seine Aufmerksamkeit. Aber auch die 40 Fans um Roman Wöll, die schon früher Richtung Oberösterreich aufgebrochen waren, freuten sich, zu den ersten Augenzeugen zu gehören.

Auswärtstrikot des TSV 1860: Eine Hommage an die Stadt München und deren Farben

Das Auswärtstrikot, in dem die Löwen am Abend auch gegen den SV Ried aufliefen (Endstand 1:1), ist schwarz wie die Nacht, mit silbernen Elementen (Meisterstern etc.) und gelb abgesetztem Kragen und Ärmelbündchen – eine Hommage an die Stadt München und deren Farben. Geschäftsführer Marc-Nicolai Pfeifer findet das Design „hip, cool und trendig“. Auch Allesfahrer Wöll, 67, wie die Mannschaft im Hotel Dilly untergebracht, fällte ein wohlwollendes Urteil: „Ein ungewohntes, aber edles Trikot. Ist mal ein bisschen was anderes“, sagte er. Und auch in diesem Punkt legte er sich fest: „In so einem Trikot kann man aufsteigen, denke ich.“ Mitfahrer Klausi (aus Singen) warf ein: „Das kann man allerdings in jedem Trikot, dafür reicht auch zur Not ein Unterhemd.“

Co-Trainer Stefan Reisinger (l.), Kapitän Stefan Lex und Chefcoach Michael Köllner nehmen ein Begrüßungsgeschenke entgegen. © Stefan Matzke

Ausgelassene Stimmung also am ersten von sechs Tagen in der idyllischen Gemeinde am Fuße des großen Priel. Am Abend dann wurde das neue Trikot eingeweiht – nachdem sich ein heftiges Unwetter Averzogen hatte. Nach der PR-Aktion zu Beginn des Trainingslagers wird der Sport in den nächsten Tagen im Vordergrund stehen. Marketingtechnisch spannend wird es erst wieder am 9. Juli. Da soll im Rahmen des Fanfestes das neue Heimtrikot präsentiert werden. (ULI KELLNER)