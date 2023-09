TSV 1860 München gegen Dynamo Dresden im Free-TV: Gutes Omen oder nächste Löwen-Pleite?

Von: Noah Hölch

Teilen

Gute Nachrichten für alle Anhänger des TSV 1860 München: Am 10. Spieltag wird das Spiel der Löwen gegen Dynamo Dresden live im Bayrischen Rundfunk übertragen.

München - Zuletzt gab es wenig Balsam für die Löwen-Seele. Sportlich läuft es im Moment nicht sonderlich rund, aber auch übertragungstechnisch haben alle Fans des TSV 1860 München sicherlich schon bessere Wochen erlebt. Im September wurde kein einziges Spiel der Jacobacci-Elf live im Free-TV übertragen.

BR überträgt Heimspiel des TSV 1860 München gegen Dynamo Dresden

Diesbezüglich gibt es aber positive Nachrichten: Die Partie am 10. Spieltag gegen Dynamo Dresden ist kostenlos im Bayrischen Rundfunk (BR) zu sehen. Das Heimspiel gegen den aktuellen Tabellenführer der 3. Liga steigt am 7. Oktober. Die Übertragung beginnt um 14:00 Uhr. Angepfiffen wird die Partie mit etwas Verzögerung um 14:03 Uhr.

Am 7. Oktober können nicht nur die Fans im Stadion den TSV 1860 München anfeuern. Das Heimspiel gegen Dynamo Dresden läuft im Free-TV. © IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

TSV 1860 München: Übertragung im Free-TV als gutes Omen für die Löwen?

Alle, die es mit den Münchnern halten, werden darauf hoffen, dass die Live-Übertragung ihre Mannschaft beflügelt und zu einem Glanztag verhilft, ähnlich wie es an den ersten beiden Spieltagen der Fall war. Damals siegten die Löwen souverän gegen Waldhof Mannheim (2:0) und beim MSV Duisburg (3:0). Beide Male stand hinten die Null. Es war ein hoffnungsvoller Start in die neue Spielzeit.

Die Anfangs-Euphorie ist mittlerweile jedoch verpufft. Vier Niederlagen in Folge bedeuten jede Menge Ernüchterung und Rang 16 in der dritthöchsten deutschen Spielklasse. Ob die Niederlagen damit zusammenhängen, dass die Spiele nicht im Free-TV zu sehen waren, sei mal dahingestellt. Sollten die Blau-Weißen gegen die Dresdner, die fünf ihrer sechs Ligaspiele gewannen, aber mal wieder drei Punkte einfahren, dürften sich die Löwen-Fans in Zukunft über eine Live-Übertragung im BR wohl doppelt freuen. (noh)