Jaccobaci bestätigt Konkurrenz bei Deichmann - Belkahia und Boyamba Kandidaten in Ingolstadt?

Von: Uli Kellner

Emotionslöwe: Yannick Deichmann ist für 1860 kaum zu ersetzen. In Essen trieb er das Team nach vorne, erzielte nach der Pause den 1:1-Ausgleich. Doch bleibt er? Eine Antwort darauf wird in den nächsten Tagen erwartet. © IMAGO/Revierfoto

Dem TSV 1860 und Günther Gorenzel stehen schwierige Vertragsverhandlungen bevor. Nicht nur Yannick Deichmann weckt das Interesse der Konkurrenz.

München/Essen – Nach dem Schlusspfiff: 1860-Profis im Gras, Köpfe nach unten, sich mit dem Trikot übers verschwitzte Gesicht wischend. Gesten der Enttäuschung. Es wirkte, als wäre den Löwen in der Nachspielzeit ein wichtiger Sieg entglitten, doch es waren vor allem die Essener, für die das Traditionsduell sportlichen Wert hatte. Für Rot-Weiss bedeutete das 2:2 den Quasi-Klassenerhalt – für die Gäste war nur ärgerlich, dass das Aufbäumen in der zweiten Halbzeit nicht belohnt wurde.

Trotz der vielen Ausfälle hatten die Löwen den Aufsteiger am Rande einer Niederlage, führten nach frühem Rückstand (Harenbrock, 21.) durch Yannick Deichmann (65.) und Fabian Greilinger (82.) mit 2:1. In der vierten Minute der Nachspielzeit traf Engelmann zum Ausgleich. Der Punkt am Ende fühlte sich schal an, doch der Auftritt insgesamt zeigte: Der Charakter dieser Mannschaft ist besser, als das in den Tagen rund um die Schnapsaffäre vermutet worden war.

„Es war eine gefühlte Niederlage.“

„Sch . . .“, fluchte Torjoker Greilinger nach Spielende: „Die drei Punkte hätten wir gerne mitgenommen. Es war eine gefühlte Niederlage.“ Sein Trainer sah das etwas differenzierter. „Ich bin stolz auf die Leistung des Teams“, sagte Maurizio Jacobacci: „Wir haben nach dem Konter zum 0:1 die richtige Antwort gegeben, hätten als Sieger vom Platz gehen können, ja müssen. Ich denke, das wäre auch verdient gewesen.“

Kurz vor der Abreise nach Essen hatte sich auch noch Marco Hiller abgemeldet – damit war die Elf der Kranken und Verletzten mindestens so namhaft wie jene Elf, die Jacobacci an der Hafenstraße zur Verfügung hatte. Tom Kretzschmar hütete das Tor, Milos Cocic lief im Mittelfeld auf – und auch einige der vom FC Ingolstadt umworbenen Spieler waren am Start.

TSV 1860 München: Michael Köllner könnte Semi Belkahia und Joseph Boyamba nach Ingolstadt locken

Bei MagentaSport hatte Michael Köllner am Freitagabend bestätigt, auf alte Schützlinge zu lauern, die unter Umständen „nicht klarkommen“ mit Vertragsangebot und Perspektive der Löwen. Neueste Info: Auch Semi Belkahia und Joseph Boyamba, beide am Sonntag in der Startelf, könnten ein Thema werden für Köllners FCI, der sich mit einer schönen Stange Geld neu aufstellen will.

Das Spiel am Sonntag ist schnell erzählt. Die taktisch leicht veränderten Löwen (3-4-1-2) brauchten eine Halbzeit, um sich zu sortieren. Der eigene Eckball, der zum Kontertor der Essener führte, zeigte das schmerzhaft auf. Vor der Pause hatte nur Bär eine Chance, die er allerdings wegwarf. Danach war es der umworbene Deichmann, der die Löwen antrieb, den Ausgleich erzielte – und bis zum bitteren Ende beherzt voranging.

„Es liegt nicht in unserer Hand. Es gibt Konkurrenten, die an Deichmann dran sind.“

„Wir wissen, was wir an ihm haben.“, sagte Jacobacci über seinen Leader: „Aber es liegt nicht in unserer Hand. Es gibt Konkurrenten, die an Deichmann dran sind. Klar, dass da am Ende auch das Finanzielle eine Rolle spielt.“ Bei Günther Gorenzel klang es, als wäre der Neuaufbau unter finanziell erschwerten Bedingungen ein lösbares Problem. „Fakt ist, dass wir alles daran setzen werden, wieder eine schlagkräftige Truppe aufzubauen“, sagte der Sportchef, der nicht näher auf das Wildern des „Ex“ eingehen wollte. Dieses Problem habe 1860 „nicht exklusiv“ sagte Gorenzel: „Das ist Teil des Profifußballs.“

Immerhin: Auf den gestrigen Auftritt lässt sich aufbauen. Auch junge Kräfte wie Cocic (mit Abstrichen) und der eingewechselte Nathan Wicht zeigten, dass mit ihnen zu rechnen ist. Gorenzels Schlusswort: „Wir suchen Spieler, die bereit sind, für einen Traditionsverein durchs Feuer zu gehen.“ Deichmann gehört dazu – ob er bleibt, wird sich zeigen, vielleicht schon bis zum Heimfinale am Freitag gegen Mannheim. (ULI KELLNER)