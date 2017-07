Die Weichen für die Zukunft des TSV 1860 sind gestellt, es gibt eine „positive Fortführungsprognose“. Zudem startet am Donnerstag endlich der Ticket-Vorverkauf.

Die Lage war ernst. So ernst, dass sich Markus Fauser am Montagabend veranlasst sah, mit seinem Appell an die Öffentlichkeit zu gehen. „Alle Bausteine für eine positive Fortführungsprognose“ seien vorhanden, ließ sich der Interims-Geschäftsführer des TSV 1860 auf tz-Nachfrage zitieren. „Es liegt jetzt in der Hand der Gesellschafter, dass kurzfristig eine Lösung gefunden wird.“

24 Stunden später war die Lösung tatsächlich perfekt. Nach zähen Verhandlungen – und Fausers Ankündigung, im Falle des Scheiterns am Mittwoch den Insolvenzrichter aufzusuchen – stundete Investor Hasan Ismaik, vertreten durch Anthony Power und Investment-Berater Joost Smulders, sein 2018 fällig werdendes Darlehen in Höhe von rund zehn Millionen Euro bis Juli 2019. Die Ängste vor der Insolvenz wogen am Ende schwerer als Ismaiks teilweise gar nicht umsetzbaren Forderungen an den e.V.

Mit der Stundung war die Voraussetzung geschaffen, die Finanzierungslücke von rund zwei Millionen Euro zu schließen. Hauptsponsor „Die Bayerische“ gewährte der 1860-KGaA ein Überbrückungsdarlehen in entsprechender Höhe, auch die neuen Sponsorenverträge konnten unterschrieben werden – nicht zu vergessen der Auflösungsvertrag als Mieter der Allianz Arena. „Uns ist ein Stein vom Herzen gefallen“, sagte Fauser am Mittwochnachmittag bei einer Pressekonferenz in den Räumen des Hauptsponsors in Neuperlach (die PK im Ticker zum Nachlesen). „Wir waren nah dran an der Insolvenz. Aber jetzt haben wir eine positive Fortführungsprognose, die von zwei unabhängigen Wirtschaftsprüfern bestätigt wurde.“

Kommentar: Arena-Auszug - das Ende einer Zwangsehe

Wie es nun weitergehe bei 1860? Martin Gräfer, Vorstandsmitglied bei „Die Bayerische“ skizzierte ein „Reform und Zukunftsprogramm für 1860“. Die wesentlichen Inhalte: Es wird ein neuer Wirtschaftsarbeitskreis gebildet, der die KGaA in ökonomischen Fragen unterstützen wird. Zudem entsendet „Die Bayerische“ in Vorstandsmitglied Thomas Heigl einen Vertreter in den sechsköpfigen Aufsichtsrat der KGaA, dem künftig auch Karl-Christian Bay angehören wird. Der dritte Vertreter auf e.V.-Seite wird aus dem Präsidium stammen, die Investoren-Seite ist vertreten durch Hasan Ismaik und seine Brüder Abdelrahman und Yahya.

Entscheidender ist die Öffnung der Tür für neue Investoren. Mit Webasto-Chef Gerhard Mey stehe er bereits in Kontakt, bestätigte Fauser, dazu gebe es weitere Interessenten, mit denen alsbald gesprochen werde. Ob dies den Einstieg in den Ausstieg von Investor Ismaik bedeutet, wird sich weisen. Kurzfristig wird die Fans vor allem interessieren, dass am Donnerstag endlich der Vorverkauf für die Heimspiele beginnt. Dass die Entscheidung fürs Grünwalder Stadion rein aus wirtschaftlichen Gründen gefallen sei, belegte Fauser wie folgt: „Ein Verbleib in der Allianz Arena wäre deutlich teurer gewesen und hätte ein unkalkulierbares Risiko dargestellt.“

Ludwig Krammer