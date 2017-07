Ismaiks Beschwerde gegen 50+1: Darum könnte sie scheitern

Hasan Ismaik und seine Beschwerde gegen die 50+1-Regel - hat sie weniger Aussicht auf Erfolg als gedacht? Ein Sprecher des Bundeskartellamts bestätigt dies indirekt.

München - Hasan Ismaik hat ernst gemacht und Beschwerde gegen die 50+1-Regel im deutschen Fußball beim Bundeskartellamt in Bonn eingereicht, die er als „aberwitzig“ bezeichnet. Der Löwen-Investor sagte gar, der TSV 1860 würde geführt „wie eine Würstchenbude“. Kartellamtssprecher Kay Weidner bestätigte gegenüber der AZ den Eingang der Klage. Wie lange es dauern wird, die Unterlagen zu bearbeiten, ist unklar, sie werden aber auf jeden Fall geprüft.

Doch wie groß sind die Chancen, dass Ismaiks Klage erfolgreich sein wird? Laut Weidner wohl eher durchwachsen und nicht so hoch, wie manch ein Experte bislang glaubte. „Eine Beschwerde löst nicht automatisch ein Verfahren aus – auch wenn aus kartellrechtlicher Sicht etwas dran sein sollte“ erklärt der Sprecher in der Sport Bild. „Das Bundeskartellamt wird um Stellungnahmen bitten, was die Beweggründe für die Aufstellung der Regel sind.“

Denn schließlich wurde die 50+1-Regel 20 Jahre lang geduldet, also anerkannt. Erst jetzt, durch die Klage von 1860-Investor Hasan Ismaik, soll diese ernsthaft angefochten werden. Er scheint es da nicht eher unwahrscheinlich, dass das Bundeskartellamt die Klage daher abweist? Weidner: „Diese Überlegung ist nicht von der Hand zu weisen.“

Ismaik hatte in der SZ angekündigt: „Ich klage zunächst in Deutschland, wenn das nicht genügt, dann ziehen wir vor den Europäischen Gerichtshof.“

fw