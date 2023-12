Jacobacci nach „reiflicher Überlegung“ entlassen: U21-Erfolgscoach Schmöller übernimmt

Drucken Teilen

Maurizio Jacobacci (l.) weg! Frank Schmöller (r.) da! © Stefan Matzke

Der TSV 1860 hat die Reißleine gezogen und sich nach der 0:3-Niederlage bei der Reserve von Borussia Dortmund von Trainer Maurizio Jacobacci getrennt.

München – Am Ende ging es dann doch schneller als gedacht... Am Dienstag wurde der Italo-Schweizer vom verbliebenen Geschäftsführer Marc-Nicolai Pfeifer mit sofortiger Wirkung freigestellt. Das gab der TSV 1860 München per Pressemitteilung bekannt. Zuerst hatte die Bild-Zeitung von der Trennung berichtet.

Aufgrund der „sportlichen Negativserie“ – vier der letzten fünf Liga-Spiele gingen verloren, dazu das Aus im Totopokal (0:1-Pleite gegen Bayernligist Pipinsried) – sei nach „reiflicher Überlegung“ unter Einbindung der Gremien entschieden worden, sowohl Jacobacci als auch Co-Trainer Stefan Reisinger freizustellen.

TSV 1860 München mit miserablem Punkteschnitt unter Jacobacci

Jacobacci hatte das Amt des Löwen-Trainers Ende Februar als Nachfolger von Michael Köllner übernommen, die Rückrunde nach 22 Punkten aus 14 Spielen auf Platz acht beendet. Nachhaltig entwickeln konnte der frühere Stürmer die Löwen aber trotz großem Mitspracherecht bei der Kaderplanung im Sommer nicht. In 17 Spielen erreichte er in dieser Saison einen Schnitt von gerade einmal 1,18 Punkten pro Partie. Durch die Pleite bei Borussia Dortmund II waren die Löwen in der Drittligatabelle weiter auf Platz 15 abgerutscht – zu wenig für die Ansprüche der Löwen.

„Wir danken Maurizio Jacobacci für seine Arbeit, die er beim TSV 1860 München in den vergangenen Monaten geleistet hat“, wird Marc-Nicolai Pfeifer in der Pressemitteilung zitiert. „Mauri hat in einer sehr herausfordernden Phase äußerst viel Verantwortung übernommen und nicht nur als Cheftrainer nahezu rund um die Uhr für die Löwen gearbeitet, sondern sich in der Vorbereitung auf die Saison 2023/24 auch als Teamplayer mit großem Ehrgeiz und unbedingtem Willen zum sportlichen Erfolg erwiesen“, so der Geschäftsführer weiter. „Leider konnte die Mannschaft ihre Leistungen nicht wie gewünscht in Punkte ummünzen, sodass wir uns vom Wechsel im Trainerteam nun neue Impulse in der Mannschaft erwarten.“

U21-Coach Frank Schmöller übernimmt bis zur Winterpause

Für Jacobacci übernimmt zunächst bis zur Winterpause U 21-Coach Frank Schmöller (57). Der frühere HSV-Profi leitete am Nachmittag auch bereits das Training – während Jacobacci noch seine Tasche packte. Schmöller wird das taumelnde Team in den Spielen gegen Essen (Samstag, 14 Uhr), Bielefeld und Mannheim betreuen. Unterstützt wird er dabei von Franz Hübl, Harald Huber und Fitnesscoach Jörg Mikoleit.

Wer ist Schmöller? Der U 21-Coach holte als Spieler mit dem Hamburger SV im Jahr 1987 die Vize-Meisterschaft und gewann den DFB-Pokal. In der aktuellen Bayernliga-Saison hat die von ihm angeleitete Nachwuchsmannschaft nach 21 Spielen bereits 40 Punkte auf dem Konto und steht auf Tabellenplatz vier. Von den letzten zehn Punktspielen gewann er acht (bei nur einer Niederlage). Da Schmöller nicht über die erforderliche UEFA-Pro-Lizenz verfügt, wird sein Gastspiel bei den Profis aber sicher nicht länger als geplant andauern.

Wie es danach weitergeht, ist dabei noch unklar. Ein prominenter Kandidat sagte wohl schon ab. Dem Bericht der Bild-Zeitung zufolge soll 1860 bei Vereinsikone Daniel Bierofka angefragt haben – allerdings ohne Erfolg. Und Jacobacci? Der verließ die Löwen mit Stil. „Ich wünsche Euch alles Gute“, rief er den Reportern zu. (Johannes Ohr)