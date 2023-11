Comeback in der Schweiz? FC Schaffhausen offenbar an 1860-Coach Maurizio Jacobacci interessiert

Von: Lucas Klobeck

Steht Löwentrainer Maurizio Jacobacci vor Comeback beim FC Schaffhausen? (li.) Jacobacci war beim FC Schaffhausen Trainer von 2012 bis 2016 © IMAGO/Ulrich Wagner / imago sportfotodienst

Der FC Schaffhausen hat einen Investor und will die wichtigsten Posten neu besetzen. Top-Kandidat für die Trainerposition soll Maurizio Jacobacci sein.

München - Der TSV 1860 München gewann am Samstag nach zwei Niederlagen am Stück mit 3:2 in Saarbrücken. Eigentlich eine positive Nachricht auf Giesings Höhen. Doch im Vorfeld der Partie gab es Gerüchte um Trainer Maurizio Jacobacci, der als neuer Trainer beim FC Schaffhausen gehandelt wird.

FC Schaffhausen stellt sich neu auf - Gerüchte um Rückkehr von Ex-Trainer Maurizio Jacobacci

Sein Ex-Klub ist Letzter in der zweiten schweizerischen Spielklasse und will sich auf verschiedenen Positionen neu aufstellen, wie schweizerische Medien übereinstimmend berichten. Nach dem Einstieg eines neuen Investors werden mehrere Posten im Klub neu besetzt. Jimmy Berisha wird neuer CEO. Als Sportchef soll Admir Mehmedi wirken. Der Ex-Bundesliga-Profi (SC Freiburg, Bayer Leverkusen und VfL Wolfsburg) hat seine Karriere im Sommer beendet und möchte demnach Jacobacci an den Rhein locken.

Dort verbrachte der 60-Jährige seine bisherige erfolgreichste und auch längste Station seiner Trainerkarriere. Von Januar 2012 bis März 2016 erreichte Jacobacci einen Punkteschnitt von 1,72 pro Partie und führte den Klub von der dritten in die zweite Liga. Allerdings läuft der Vertrag des ehemaligen Stürmers an der Grünwalder Straße noch bis kommenden Sommer. Der FCS müsste somit vermutlich eine Ablöse zahlen, wenn der Klub mitten in der Saison überhaupt die Freigabe erteilt. (Lucas Klobeck)