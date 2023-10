Vor Dresden-Kracher – Jacobacci wehrt sich gegen aufkommende Kritik: „Ich suche keine Ausreden!“

Von: Johannes Ohr

Der Trainer als brodelnder Vulkan: 1860-Coach Maurizio Jacobacci (hier mit Ersatzspieler Kilian Ludewig). Foto: Imago © Imago

Maurizio Jacobacci hat auf die aufkommende Kritik reagiert. Für den TSV 1860 München geht es derweil zum 3. Liga-Duell gegen Dynamo Dresden.

München – Die Marschroute von Jesper Verlaat war klar formuliert. „Direkt abschalten!“, forderte der Löwen-Kapitän nach dem 0:1 am Dienstagabend bei Aufsteiger SSV Ulm. Die verpatzte Tagesreise an die Donau sollte schnell abgehakt werden. „Samstag geht es direkt weiter“, erinnerte der Abwehrspieler, der über die Niederlage „nicht zu lange nachdenken“ und „direkt wieder angreifen“ wollte.

Zehn Minuten Monolog vor Dresden-Spiel: Jacobbi äußert sich zur Kritik

Daraus wurde freilich nichts. Rund 24 Stunden vor dem schweren Heimspiel am Samstag (14 Uhr/MagentaSport und BR) gegen Tabellenführer Dynamo Dresden war die Pleite noch immer nicht abgehakt – zumindest nicht bei einem der beiden Personen, die am Freitag auf dem Podium des Pressestüberl saßen.

Maurizio Jacobacci (60) hatte einen dicken Hals. Der Italo-Schweizer, der nach dem Spiel mit einer eigenwilligen Sichtweise der Geschehnisse von Ulm überraschte (Wind, Pyroshow), störte sich genau an dieser Kritik daran. Die Pressekonferenz begann deshalb – wie eigentlich fast immer in den letzten Wochen – mit einem Eingangsstatement von Jacobacci, das sogar zu einem zehnminütigen (!) Monolog ausuferte.

TSV 1860-Trainer Jacobacci gibt Statement ab: „Mache auch nicht alles richtig“

Es sei „klarzustellen, dass ich keine Ausreden suche, wie wir das Spiel verloren haben. Nicht wegen des Windes, nicht wegen meiner Haarpracht, nicht wegen Pyros“, lautet der Kernsatz Jacobaccis. Nur um dann noch einmal festzustellen, dass der Wind schon ein Produkt gewesen sei, das in der ersten Halbzeit nicht für Sechzig gesprochen habe: „Das ist keine Ausrede, sondern eine Feststellung!“

Zusätzlich zählte Jacobacci ein paar Offensivaktionen auf, die aus seiner Sicht zu Toren hätten führen können. Doch mal seien Joel Zwarts und Albion Vrenezi nach einer Flanke zu spät gekommen, mal hätte Eroll Zejnullahu einen Ball nicht optimal mitgenommen. Weil die zweite Halbzeit „ungenügend“ gewesen sei, hätte er im Rückblick taktisch gerne umgestellt.

„Wir hätten auf eine Dreierkette wechseln können“, räumte er noch ein. Allerdings schwang hier nur ein Hauch Selbstkritik mit, weil der zweite Durchgang nicht viel mit dem System zu tun gehabt hätte. Jacobacci also allwissend? Mitnichten, wie er glaubhaft vermittelte. „Ich versuche mich zu verbessern, ich mache auch nicht alles richtig – das habe ich auch nie gesagt. Ich bin auch nur ein Mensch“, gewährte Jacobacci zum Ende einer denkwürdigen Pressekonferenz noch einen Einblick in sein Seelenleben.

Bleibt die Hoffnung, dass er und alle, die es mit 1860 halten, das Spiel gegen Dresden („Wir müssen an unsere Grenzen gehen. Das erwarte ich in jedem Spiel“) schneller abhaken können als zuletzt. Dabei helfen könnte Rechtsaußen Morris Schröter, der nach Adduktorenproblemen wieder fit ist und im Optimalfall sein Comeback in der Startelf geben könnte. Niklas Lang fällt dagegen aus. Der Innenverteidiger hat sich in Ulm eine Knochenprellung zugezogen. (Johannes Ohr)