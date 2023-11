Hiller auf die Bank? Jacobacci setzt auf Ex-Boxer und A-Elf

Von: Uli Kellner

Drucken Teilen

Schmach von Pipinsried vergessen machen: 1860-Coach Maurizio Jacobacci. Foto: Imago © Imago

Der TSV 1860 München will die Pokalblamage gegen Unterhaching vergessen machen. Dafür vertraut Jacobacci einer A-Elf. Hiller droht ein Platz auf der Bank.

München – Auch das noch: Wintereinbruch in Giesing. Die äußere Stimmung beim TSV 1860 hat sich der inneren angepasst. Es ist trüb, ungemütlich und frostig. Nicht nur das Pokal-Aus lastet ja auf der blauen Seele, auch das besiegelte Aus für Geschäftsführer Marc-Nicolai Pfeifer sorgt für Unruhe. Zeit für positive Energie, dachte sich Maurizio Jacobacci – und holte sich vor dem Heimderby gegen Haching externe Hilfe.

Derby gegen Unterhaching: Iemma fordert „Fokus“ bei 1860

Schon von Weitem war erkennbar, um wen es sich handelte: Der kahle Kopf und der massige Körper unter der blauen Daunenjacke – unschwer einem alten Freund des Trainers zuzuordnen. Ja, bestätigte Jacobacci: Giovanni Iemma ist zurück. „Ich werde mich jetzt umziehen“, teilte der Motivations-Guru auf seinem Instagram-Kanal mit. Und dann: „Fokus, Fokus, Fokus!“

Zumindest beim Trainer verfing das Verbaldoping des 54 Jahre alten Italieners, der zuletzt im Sommercamp mit den Löwen gearbeitet hatte. „Wichtig ist, dass man das Pipinsried-Spiel hinter sich lässt“, sagte er am Freitag, „dass man sich jetzt voll fokussiert.“ Auch im weiteren Verlauf der Pressekonferenz fiel noch mehrmals Iemmas F-Wort: „Wir haben uns auf das Wesentliche fokussiert . . .“ Fokus, Fokus, Fokus.

Richter zurück im Tor? Jacobacci setzt wohl auf Saarbrücken-Elf

Laut Jacobacci ist bei 1860 unter der Woche auch Positives passiert. „Ich glaube schon, dass die Mannschaft jetzt verstanden hat, um was es geht.“ Er bestätigte, dass die Gewinner der Pipinsried-Blamage diejenigen seien, die nicht dabei waren. Man muss kein Psycho-Guru sein, um vorherzusagen, dass gegen Haching wieder jene Elf auflaufen wird, die in der Liga zuletzt bei Bayern-Schreck Saarbrücken gewonnen hat (3:2) – was zumindest auf einer Position überraschend ist. Nach Informationen unserer Zeitung kehrt David Richter ins Tor zurück. Bitter für Marco Hiller, aber Jacobacci sagte, es sei wichtig, „gewisse Schlüsse“ aus dem Auftritt von Pipinsried zu ziehen.

Ansonsten hat er noch viel vor mit 1860. Jacobaccis Ziel ist, „bis Weihnachten noch möglichst viele Punkte zu sammeln – um dann in der Rückrunde mit anderen Ambitionen ans Werk gehen zu können“. (Uli Kellner)