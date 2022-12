Jahrestabelle der 3. Liga: 1860 München an der Spitze – Wertlos-Titel oder Grund zur Hoffnung?

Von: Moritz Bletzinger

Einen inoffiziellen Titel hat Michael Köllner schonmal: Auf die Jahresmeisterschaft in der 3. Liga könnte der Löwen-Coach aber sicherlich verzichten. © IMAGO/Ulrich Wagner

Ist der TSV 1860 München reif für den Aufstieg? Der Blick auf die Jahrestabelle dürfte den Löwen-Fans viel Hoffnung machen. Aber so einfach ist es nicht.

München – Die letzten Auftritte vor der Winterpause haben die Euphorie beim TSV 1860 München in etwa so sehr wegschmelzen lassen, wie das Tauwetter den Giesinger Schnee vor Weihnachten. Unterm Christbaum fand Trainer Michael Köllner, der am 29. Dezember außerdem Geburtstag feiert, dennoch einen Moral-Booster.

TSV 1860 München ist Jahresmeister der 3. Liga: Ein Titel, den keiner will

Kein Team hat über das Jahr 2022 so viele Punkte in der 3. Liga gesammelt, wie die Löwen. Mit 63 Punkten steht 1860 sogar weit vor der Konkurrenz. Der 1. FC Saarbrücken und Waldhof Mannheim liegen mit je 55 Zählern ein gutes Stück zurück.

Den Jahrestitel wird in Giesing dennoch kaum jemand feiern. Schließlich hätte man seit Sommer viel lieber Punkte in der 2. Bundesliga gesammelt. Vorjahresmeister Magdeburg liegt beispielsweise auf Platz 14. Aber ist die Jahrestabelle wenigstens ein Grund zur Hoffnung?

3. Liga: Wie relevant ist die Jahrestabelle? Elversberg und Ingolstadt dadurch nicht einzuschätzen

Ganz so einfach ist es in diesem Jahr nämlich nicht. Der SV Elversberg ist dem TSV 1860 als „echter“ Tabellenführer bereits um elf Punkte enteilt. Das Jahres-Ranking ist für den Aufsteiger derweil irrelevant. Und auch dort hat sich die Mannschaft aus dem Saarland bereits bis auf Platz zehn vorgearbeitet.

Ein ähnliches Prinzip gilt beim FC Ingolstadt. Die Schanzer liegen aktuell vor den Löwen, haben als Absteiger aber in der Jahrestabelle nur halb so viele Spiele. Klar, dass Ingolstadt in dieser Wertung chancenlos ist. Dort bewegen sie sich auf Augenhöhe mit den Vorjahresaufsteigern aus Kaiserslautern und Braunschweig.

1860 im Jahresvergleich deutlich vor Saarbrücken und Wiesbaden: Sind die Löwen konstanter?

Der Vergleich funktioniert immerhin mit Saarbrücken und Wehen Wiesbaden. Sie beendeten die Vorsaison auf Platz sieben und acht. Ist 1860 München wirklich konstanter? In der Rückrunde muss sich das Team von Michael Köllner das beweisen.

Aus oberbayerischer Sicht anzumerken: Türkgücü München findet sich nicht in der Jahrestabelle wieder, weil alle Spiele der Perlacher annulliert wurden, das wurde auch im Ranking berücksichtigt. Vor der Abmeldung hatte Türkgücü im Jahr 2022 insgesamt elf Punkte gesammelt. Drei davon gegen den TSV 1860. (moe)

Die Jahrestabelle der 3. Liga: 1860 München mit großem Vorsprung Tabellenführer

1. TSV 1860 München: 63 Punkte, +22 Tore, 34 Spiele – aktuelle Platzierung: 6.

2. 1. FC Saarbrücken: 55 Punkte, +14 Tore, 34 Spiele – aktuelle Platzierung: 2.

3. Waldhof Mannheim: 55 Punkte, +5 Tore, 34 Spiele – aktuelle Platzierung: 8.

4. VfL Osnabrück: 54 Punkte, +7 Tore, 35 Spiele – aktuelle Platzierung: 10.

5. Viktoria Köln: 53 Punkte, +9 Tore, 34 Spiele – aktuelle Platzierung: 7.

6. Wehen Wiesbaden: 52 Punkte, +12 Tore, 34 Spiele – aktuelle Platzierung: 3.

7. SC Freiburg II: 52 Punkte, +4 Tore, 34 Spiele – aktuelle Platzierung: 5.

8. MSV Duisburg: 47 Punkte, -17 Tore, 35 Spiele – aktuelle Platzierung: 11.

9. SC Verl: 45 Punkte, -2 Tore, 35 Spiele – aktuelle Platzierung: 16.

10. SV Elversberg: 41 Punkte, +28 Tore, 17 Spiele – aktuelle Platzierung: 1.

11. FSV Zwickau: 41 Punkte, -8 Tore, 34 Spiele – aktuelle Platzierung: 17.

12. Hallescher FC: 38 Punkte, +2 Tore, 34 Spiele – aktuelle Platzierung: 15.

13. 1. FC Magdeburg: 37 Punkte, +25 Tore, 17 Spiele – aktuelle Platzierung: Aufgestiegen

14. Borussia Dortmund II: 37 Punkte, -14 Tore, 34 Spiele – aktuelle Platzierung: 14.

15. 1. FC Kaiserslautern: 33 Punkte, +15 Tore, 17 Spiele – aktuelle Platzierung: Aufgestiegen

16. Eintracht Braunschweig: 31 Punkte, +11 Tore, 17 Spiele – aktuelle Platzierung: Aufgestiegen

17. FC Ingolstadt: 31 Punkte, +10 Tore, 17 Spiele – aktuelle Platzierung: 4.

18. SV Meppen: 27 Punkte, -31 Tore, 34 Spiele – aktuelle Platzierung: 19.

19. Dynamo Dresden: 23 Punkte, +4 Tore, 17 Spiele – aktuelle Platzierung: 9.

20. RW Essen: 22 Punkte, -3 Tore, 17 Spiele – aktuelle Platzierung: 13.

21. Würzburger Kickers: 16 Punkte, -10 Tore, 17 Spiele – aktuelle Platzierung: 21.

22. VfB Oldenburg: 16 Punkte, -12 Tore, 17 Spiele – aktuelle Platzierung: Abgestiegen

23. Erzgebirge Aue: 14 Punkte, -10 Tore, 17 Spiele – aktuelle Platzierung: 18.

24. SpVgg Bayreuth: 13 Punkte, -18 Tore, 17 Spiele – aktuelle Platzierung: 20.

25. Viktoria Berlin: 12 Punkte, -22 Tore, 17 Spiele – aktuelle Platzierung: Abgestiegen

26. TSV Havelse: 10 Punkte, -21 Tore, 17 Spiele – aktuelle Platzierung: Abgestiegen