In der Hauptstadt: Zwei Ex-Löwen träumen vom Bundesligaaufstieg

Berlin - Das Zweitliga-Märchen von Union Berlin hat einen blauen Einschlag. Mit Trainer Jens Keller und dem jüngsten Matchwinner Philipp Hosiner wollen zwei Ex-Löwen in die Bundesliga.

Spitzenreiter! Wovon der TSV 1860 aktuell nur träumen kann, ist für zwei ehemalige Löwen seit Montagabend Wirklichkeit. Philipp Hosiner (27) schoss Union Berlin mit seinem Joker-Tor in der 83. Minute zum 1:0 gegen den 1. FC Nürnberg auf Platz eins der Zweitligatabelle. Und als Vater des Erfolgs gilt in Köpenick ein anderer ehemaliger Blauer: Trainer Jens Keller (46), der bei 1860 unter Werner Lorant den Aufstieg von der Bayernliga in die Bundesliga mitmachte. „Jetzt sind wir da oben, jetzt wird die Mannschaft wieder entspannter“, meinte Keller nach dem mühsamen Sieg gegen den Club. Vom Aufstieg will der Schwabe öffentlich noch nicht reden: „Zu feiern gibt es nichts. Wir haben noch neun Spiele.“

Wie Keller kennt auch Hosiner die Bundesliga bereits. Der Österreicher, der 2006 in die U 19 der Löwen kam und den Sprung zu den Profis nicht schaffte, gelangte über die Stationen Austria Wien und Stade Rennes 2015 in die deutsche Eliteklasse - zum 1. FC Köln. Die sportmedizinische Untersuchung in der Domstadt rettete Hosiner das Leben, als die Ärzte einen zwei Kilo schweren Nierentumor feststellten. Sieben Monate nach der OP traf der Stürmer bei seinem Debüt für die Geißböcke gegen den Hamburger SV. Eine hollywoodreife Geschichte.

Dramatisch ging’s für Hosiner auch bei Union Berlin zu. Im vergangenen Dezember erlitt er einen einseitigen Lungenkollaps, brauchte lange, bis er wieder zu alter Fitness fand. Danach war er hinter dem im Winter verpflichteten Sebastian Polter nur noch Ersatz. Und nun dieser Treffer, der die „Eisernen“ mehr den je vom Aufstieg träumen lässt. Noch nie seit der Wiedereinführung der Relegation 2008/09 verspielte ein Tabellenführer nach diesem Zeitpunkt noch das ersehnte Klassenziel.

