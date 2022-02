Adoptivsohn von Jens Lehmann spielt jetzt für 1860: Deutschland-Comeback nach USA-Ausflug

Von: Moritz Bletzinger

Lasse Lehman (hier links noch im Trikot der Stuttgarter Kickers) spielt wieder in Deutschland Fußball. © Imago/Eibner

Der TSV 1860 München hat einen Neuzugang mit prominentem Nachnamen: Lasse Lehmann stand bei der U21 auf dem Platz. Zuvor spielte der Sohn des Ex-Nationalkeepers in den USA.

München - Der TSV 1860 München II hat die Generalprobe vor dem Pflichtspielstart verloren. Das Team von Frank Schmöller unterlag Regionalligist TSV Buchbach mit 0:1. Für die Bayernliga-Löwen stand überraschend ein prominenter Name auf dem Spielberichtsbogen.

TSV 1860 München II: Prominenter Name neu im Kader - Lasse Lehmann spielt im Test gegen Buchbach

Lasse Lehmann spielte über die vollen 90 Minuten. Der 25-Jährige ist der Adoptivsohn von Ex-Nationaltorhüter Jens Lehmann. Sein leiblicher Vater, Knut Reinhard, ist ebenfalls Ex-Nationalspieler. Am Fußball führte für Lasse offenbar kein Weg vorbei. Trotzdem war er in den letzten Jahren von der Bildfläche in Deutschland verschwunden.

Mit 16 war Lasse Lehmann vom TSV Schäftlarn zur SpVgg Unterhaching gewechselt und zog dann zu den Stuttgarter Kickers. Dort kam der Mittelfeldspieler immerhin dreimal in der 3. Liga zum Einsatz, spielte aber hauptsächlich für die Oberliga-Mannschaft. 2016 wagte er den großen Sprung über den Teich: Lehmann ging ans College in den USA. Vier Jahre spielte er für die Boston Eagles, setzte seine US-Karriere nach der Zeit an der Universität aber nicht fort.

Deutschland-Comeback bei 1860 München: Lasse Lehmann spielt für Bayernliga-Löwen

Zwei Jahre lang war Lehmann zuletzt vereinslos, gab nun am Sonntag aber sein Comeback. Bei den kleinen Löwen steigt er in den Abstiegskampf in der Bayernliga ein. Die 1860-Reserve rangiert zum Rückrundenstart vier Punkte vor der Abstiegszone. Mit Lasse Lehmann haben die Münchner einen überraschenden Neuzugang aus dem Hut gezaubert, der trotz seiner erst 25 Jahre viel Erfahrung mitbringt. (moe)