Schmöllers Achse beim TSV 1860: Auf diese Löwen kommt’s jetzt an

Selbstvertrauen angeknackst? 1860-Kapitän Verlaat. © IMAGO / Noah Wedel

Auf wen setzt Frank Schmöller bei seinem Debüt als 1860-Trainer gegen Arminia Bielefeld? Die Talente aus der U21 dürfen sich Hoffnungen machen.

München – Die Marschroute von Interimstrainer Frank Schmöller bei seiner Drittliga-Premiere am Sonntag (16.30 Uhr / MagentaSport) in Bielefeld ist klar umrissen. „Wir brauchen eine klare Hierarchie auf dem Platz, eine Achse, die uns Stabilität verleiht“, lautet seine Forderung. Unsere Zeitung sagt, wie Schmöllers Sechzig aussehen könnte und welche Löwen mehr als alle anderen vorangehen müssen.

1860-Trainer Schmöller stärkt Kapitän Jesper Verlaat und setzt auf Mittelfeldmotor Tim Rieder

Jesper Verlaat: Nach dem Rauswurf von Maurizio Jacobacci und dem Absturz auf Platz 15 ist der 27-Jährige nicht nur als Abwehrchef gefragt, sondern vor allem in seiner Rolle als Kapitän und Motivator. Problem: Eigentlich total stabil in seinen Leistungen, erlebte der Niederländer bei der 0:3-Pleite bei der Reserve von Borussia Dortmund einen Tag zum Vergessen. Vor dem 0:1 ließ er sich zu einfach auswackeln, das 0:2 begünstigte er mit einem unnötigen Ballverlust. „Das zweite Tor nehme ich auf meine Kappe, da muss ich einfach den Ball lang schlagen. Das war der Knackpunkt“, nahm sich Verlaat nach der Partie selbst in die Pflicht. Ist auch sein Selbstvertrauen angeknackst? Schmöller arbeitete direkt dagegen an, schnappte sich den Kapitän sofort für ein kurzes Einzelgespräch.

Tim Rieder: Seit der Abräumer seine langwierige Knieverletzung überwunden hat, ist er im defensiven Mittelfeld gesetzt: In den vergangenen neun Partien spielte der 30-Jährige sogar von der ersten bis zur letzten Minute durch. Das dürfte auch so bleiben – alles andere wäre eine faustdicke Überraschung

Platzt bei Fynn Lakenmacher unter Frank Schmöllers Führung der Knoten?

Fynn Lakenmacher: „Uns fehlt der Killerinstinkt. Wir brauchen vorne einen Mann, der die Chancen verwertet“, lautete eines der letzten Statements von Jacobacci als Löwen-Coach. Das natürlich auch an Lakenmacher adressiert war. Angesichts des Ausfalls von Joel Zwarts ist und bleibt der wuchtige Stürmer gesetzt, der es aber einfach nicht schafft, an seine Form aus der Vorsaison (acht Treffer) anzuknüpfen.

Erst ein mickriges Törchen kann Lakenmacher heuer vorweisen. Will Schmöller die Wende schaffen, muss er Lakenmacher wieder in die Spur bringen – am besten sofort. Das zeigt folgender Fakt: Den bislang letzten Löwen-Treffer schoss Verteidiger Niki Lang – und zwar am 11. November beim 3:2 in Saarbrücken.

Schmöller lässt Torhüterfrage bei 1860 offen - Talente dürfen auf Sprung in den Kader hoffen

David Richter/Marco Hiller: Anders als in der Abwehr, im Mittelfeld und im Sturm ist die Achsen-Besetzung im Tor noch offen. Jacobacci sprach Hiller, der als Nummer eins in die Saison gegangen war, zuletzt öffentlich das Vertrauen aus – um ihn dann aber doch für den starken Vertreter und Herausforderer Richter zu rasieren. Und auf wen setzt nun Schmöller? Der Hamburger wollte sich bis dato nicht in die Karten schauen lassen. „Ich mache mir zuerst ein Bild, werde mich dann mit dem Torwart-Trainer abstimmen und danach eine Entscheidung treffen, die klar mit den Torhütern besprochen ist“, sagt er.

Drei gesetzte Löwen für die Wende – möglich, dass in Bielefeld auch der ein oder andere Überraschungskandidat im Kader stehen wird. In seiner ersten Trainingseinheit durften sich mit Mansour Ouro-Tagba, Devin Sür, Sean Dulic, Lukas Reich und Moritz Rem gleich fünf NLZ-Talente bei den Profis beweisen. „Die können sich zeigen“, erklärte U21-Coach Schmöller. „Wenn sie mich überzeugen, sind sie dabei.“ (JOHANNES OHR)