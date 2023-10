Verlaat stellt sich hinter Jacobacci – Nebengeräusche beim TSV 1860 „nervenzehrend“

Von: Dominik Veitenhansl

Steht aktuell voll zu seinem Trainer Maurizio Jacobacci: Löwen-Kapitän Jesper Verlaat (l.). © Sven Simon/Imago

Jesper Verlaat stärkt Jacobacci den Rücken. Beim TSV 1860 München erlebt er turbulente Zeiten. Am Löwen-Kapitän gehen diese nicht spurlos vorbei.

München – Bisher ist die Drittliga-Saison des TSV 1860 München ein einziges Auf und Ab. Zuletzt folgte auf eine vier Spiele andauernde Niederlagenserie ein Aufbäumen der Löwen mit zwei Siegen, ehe es gegen Ulm und Dresden wieder keinen Dreier gab. 1860-Kapitän Jesper Verlaat vergleicht im MagentaSport-Podcast „4zu3“ die bisherige Saison mit einer „Achterbahnfahrt“.

Verlaat kennt beim TSV 1860 unruhigere Zeiten

„Man gewinnt zwei Spiele, man verliert vier Spiele, man gewinnt wieder zwei Spiele und dann verliert man in Ulm“, fasst Verlaat die letzten Wochen der Löwen zusammen. Aktuell befindet sich der Klub im Niemandsland der Tabelle und muss seinen Blick eher nach unten als nach oben richten.

Nicht nur sportlich läuft die Saison bislang turbulent. Neben dem Platz sorgen Pyro-Statements von Trainer Maurizio Jacobacci und Streitigkeiten mit einem Fanblog für Diskussionen. Jesper Verlaat empfindet die Nebengeräusche als „nervenzehrend“. In dieser Hinsicht schien ihm jedoch die letzte Saison noch unruhiger. „Wenn ich dieses Jahr mit letzter Saison vergleiche, habe ich das Gefühl, dass es ruhiger ist. Klar, man bekommt immer ein bisschen alles mit. Man muss nur aufpassen, dass man sich als Spieler darin nicht verliert“, warnt Verlaat.

„Ersten Spiele sagen noch gar nichts“ – VfL Osnabrück Vorbild für den TSV 1860?

Trotz aller Diskussionen rund um Jacobacci hält der 27-Jährige voll zu seinem Trainer. „Die Mannschaft steht hinter dem Trainer. Er ist ein sehr perfektionistischer Trainer und fordert sehr viel, auch im Training“, sagt Verlaat. Generell gebe es eine gute Zusammenarbeit zwischen Mannschaft und Coach.

Diese schlug sich zuletzt aber nicht in den Ergebnissen nieder. „Das ist nicht das Maximale, was in der Mannschaft steckt“, meint der Löwen-Kapitän über die letzten Leistungen. Das Team brauche noch Zeit, auch wenn es in nächster Zeit schon fruchten sollte. Wichtig ist, dass sich der Verein auf das Sportliche konzentriert. „Die ersten zehn Spiele sagen noch gar nichts aus“, sagt Verlaat. Trotzdem sei es jetzt wichtig, konstant Punkte zu holen.

Ein Vorbild für Verlaat könnte der VfL Osnabrück sein. Dieser stand nach zehn Spieltagen bei dreizehn Punkten. 1860 München hat in dieser Saison zum selben Zeitpunkt die exakt gleiche Punkteausbeute. Ob es wie beim VfL letztendlich zum Aufstieg in die 2. Liga reicht, bleibt jedoch in Anbetracht der aktuellen Stimmung in München fraglich. Am Sonntag geht es gegen Preußen Münster. Ein guter Zeitpunkt, um eine Serie zu starten. (Dominik Veitenhansl)