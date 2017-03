Überraschung bei Sechzig: Matmour hat offenbar Vertrag verlängert

Bindet sich an die Löwen: Karim Matmour hat seinen Vertrag überraschenderweise verlängert.

München - Die Löwen kommen einfach nicht zur Ruhe. Nun rückt Karim Matmour wieder in den Fokus. Der ausgemusterte Mittelfeldspieler scheint dem Klub ein Schnippchen geschlagen zu haben.

Die Posse um Karim Matmour ist um ein Kapitel reicher. Wie Sport1 berichtet, hat der Algerier seinen Vertrag bei Sechzig vorzeitig um ein Jahr bis 2019 verlängert. Und das obwohl er seit der Verpflichtung von Trainer Vitor Pereira keine Chance mehr auf Einsätze bei den Profis besitzt und seit einigen Wochen nur noch mit der Regionalliga-Mannschaft trainieren darf. Nach Informationen von dieblaue24 besitzt Matmour in seinem eigentlich bis 2018 laufenden Vertrag eine Klausel, um ein drittes Jahr dranzuhängen. Demnach seien dem Verein also in dieser Angelegenheit die Hände gebunden.

Doch damit nicht genug: Der Mittelfeldspieler geht laut Sport1 auch mit juristischen Schritten gegen die Löwen vor, weil er sich unzumutbar und nicht vertragsgemäß behandelt fühle. Anscheinend werden sich beide Seiten schon in den nächsten Tagen vor dem Arbeitsgericht wiedersehen. Die Vertragsverlängerung seitens des 31-Jährigen könnte somit als Wink mit dem Zaunpfahl gedeutet werden.

+ Da war noch alles in Ordnung: Karim Matmour (l.) und der damalige Löwen-Trainer Kosta Runjaic zeigen sich im Sommer einträchtig. © MIS

Matmour war Wunschspieler von Runjaic

Matmour war im Sommer vom englischen Zweitligisten Huddersfield Town zu den Blauen gewechselt und galt als Wunschspieler des damaligen Trainers Kosta Runjaic. Unter dem gebürtigen Wiener und dessen Nachfolger Daniel Bierofka kam er in 14 der ersten 17 Saisonspiele zum Einsatz, fehlte lediglich wegen einer Verletzung respektive einer Gelbsperre.

Bei Pereira ist Matmour hingegen überhaupt nicht mehr gefragt. Auf den Außenbahnen wirbeln mittlerweile Winter-Zugang Amilton und Rückkehrer Stefan Aigner, die von Matmour ebenfalls favorisierte Rolle als offensiver Mittelfeldspieler gibt es im neuen 4-3-3-System gar nicht mehr. Der Trainer ist das Thema längst leid, verbietet sich Fragen zum ausgemusterten Profi. Zuletzt kam es sogar zum Eklat, als zwei Bild-Reporter die Pressekonferenz verließen, weil ihnen kein Gehör geschenkt wurde. Dieses verschafft sich nun offenbar Matmour mit einer überraschenden Taktik.

mg

