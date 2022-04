Karsten Wettberg fordert höheren Etat und kritisiert Scouting des TSV 1860

Von: Sebastian Isbaner

Der „König von Giesing“ wünscht den Löwen den Aufstieg in die 2. Bundesliga. © Imago Images /Zink

Karsten Wettberg war in vielen Rollen für die Löwen tätig. Am erfolgreichsten als Meistertrainer 1991. Der 80-Jährige spricht über den verpassten Aufstieg des TSV 1860.

München - Karsten Wettberg ist dem Großteil der Sechzig-Anhänger noch ein Begriff. Der 80-Jährige gilt als einer der erfolgreichsten Amateur-Trainer Deutschlands. Über 50 Meisterschaften und Pokalerfolge konnte der ehemalige Coach in seiner langen Karriere verbuchen. Unter anderem feierte er mit Unterhaching und Jahn Regensburg die Meisterschaft in der Bayernliga. Mit dem ATSV Kelheim feierte er 2014 seinen letzten Aufstieg als Coach. Doch seinen wohl größten Erfolg feierte er 1991 beim TSV 1860 München.

Er führte die Mannschaft von der Bayernliga damals zurück in die 2. Bundesliga. In seiner Amtszeit bei den Löwen blieb der „König von Giesing“ über eine Spanne von 54 Spielen ungeschlagen. Allerdings war nach nur drei Spielzeiten bei den Münchnern als Übungsleiter Schluss. Er war von 2007/2008 Löwen-Vizepräsidenten und arbeitete zudem als Scout für den TSV. Noch immer bringen den Altmeister die Blauen um den Verstand. Und Wettberg sieht auch nach dem dritten gescheiterten Anlauf auf die 2. Liga Nachholbedarf.

„Es braucht ein besseres Scouting“

Der TSV 1860 hat seiner Meinung nach große Defizite im Scoutingbereich. „Nicht alle Transfers haben eingeschlagen, zu viele Spieler hatten Leistungsschwankungen“, lautet die Einschätzung Wettbergs. Dabei nimmt er Rücksicht auf verschiedene Aspekte wie Corona oder auch Verletzungen einiger Spieler, die zu einem Leistungsabfall geführt haben. Doch nicht alles ist auf die Pandemie oder Wehwehchen zu schieben: „Dass Sascha Mölders nicht mehr so performen wird wie im Vorjahr, hätte man vorher wissen müssen.“

Löwen-Legende Karsten Wettberg trägt den Löwen immer noch im Herzen und auf der Brust. © Brouczek

Zum wiederholten Mal kritisiert Wettberg das Scouting des Tabellen-Fünften der 3.Liga. Schon während seiner aktiven Zeit als Talentspäher bei den Münchnern bestand er auf Verbesserungen und Fortschritte. „1860 braucht ein vernünftiges Scouting-System. Viele andere Vereine haben das ja auch. Das gehört einfach dazu“, sagte er schon 2013 im tz-Interview.

„König von Giesing“ fordert: „Es müssen schon vier gestandene Spieler her“

Der Kader der Löwen ist demnach nicht voll ausgereift. Ihm fehlt es an erfahrenen Spielern in den einzelnen Mannschaftsteilen „Es müssen schon vier gestandene Spieler her“, sagt der „König von Giesing“ jetzt im Interview mit der Abendzeitung. Unter anderem hält er die Besetzung im Sturm der Münchner für zu schwach. „Marcel Bär hat als einziger Angreifer eine gute Trefferquote hingelegt. Du brauchst aber zwei, die zweistellig treffen. Oder einen, der über 20 Hütten macht. “ Doch nicht nur der Angriff ist für ihn eine Baustelle. „Abwehr, Mittelfeld, Sturm - am besten, es passiert etwas in allen Mannschaftsteilen“.

Ein Neuzugang steht bereits fest, obwohl die Blauen den Transfer noch nicht offiziell bestätigt haben. Tim Rieder kommt nach Stationen bei Kaiserslautern und Türkgücü München zurück an die Grünwalder Straße. „Bei 1860 hat er mir sehr gut gefallen“, lobt Wettberg den 28-Jährigen und wünscht sich einen höheren Etat für die kommende Spielzeit, denn „in dieser Liga ist nur der Aufstieg ein Erfolg.“ Mit der Trainerpersonalie ist der einstige Vizepräsident der Münchner aber zufrieden. Er spricht sich für einen Verbleib Köllners bei den Löwen aus. (Sebastian Isbaner)