Wechselt Goden zu einem 1860-Konkurrenten? Berater spricht über Angebote aus der 3. Liga

Von: Marinus Savary

Unzufrieden mit seiner Rolle beim TSV 1860 München: Kevin Goden © IMAGO / MIS

Kevin Goden spielt nur noch bei der U21 der Löwen in der Bayernliga. Er selbst will unbedingt wieder in die 3. Liga. Jetzt spricht sein Berater.

München – Kevin Goden kam schon in der vergangenen Saison selten über eine Reservisten-Rolle hinaus. In der aktuellen Saison wurde der Ex-Nürnberger dann zur U21 in die Bayernliga degradiert. Dort kann der 23-Jährige durchaus für Aufsehen sorgen. In 20 Partien erzielte der Flügelspieler zehn Tore und steuerte vier Vorlagen bei. Der beim 1. FC Köln ausgebildete Rechtsfuß visiert einen Wechsel in die 3. Liga an – zu einem Konkurrenten seines aktuellen Arbeitgebers.

„Kevin sieht sich weiterhin in der dritten Liga“

Die Intention des 23-Jährigen stellte sein Berater gegenüber dieblaue24.de klar: „Kevin sieht sich weiterhin in der dritten Liga“. Auch dies war einer der Gründe, warum die Verhandlungen mit dem Regionalligisten Berliner AK scheiterten.

TSV 1860 München: Berater schätzt Wintertransfer realistisch ein

Der Berater der Agentur PLAN DONE erklärt außerdem: „Wir befinden uns weiterhin in Gesprächen mit mehreren Drittligisten“. Ein Wintertransfer scheint somit wahrscheinlich. Wohin es am Ende geht, bleibt allerdings weiterhin offen. (Marinus Savary)