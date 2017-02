Kleine Löwen verlieren Generalprobe

TSV 1860 München II - Die Mannschaft von Daniel Bierofka hat das letzte Testspiel vor dem Rückrundenstart verloren. Gegen Ingolstadt verlor der TSV 1860 II in Schwaig mit 1:2.

Die Junglöwen haben ihre Generalprobe für das erste Spiel nach der Winterpause gegen Memmingen verloren. Beim Gastspiel in Schwaig gegen den FC Ingolstadt II musste sich die Mannschaft von Daniel Bierofika mit 1:2 geschlagen geben.

In der ersten Hälfte merkte man den kleinen Löwen die Einheit vom Vormittag an. Die Schanzer-Reserve kam besser zurecht und ging fünf Minuten vor dem Seitenwechsel mit 1:0 durch Darius Jalinous in Führung.

Nach der Pause ließen zunächst Ugur Türk und Felxi Bachschmid zwei gute Möglichkeiten aus, ehe Ingolstadt II durch Marcel Schiller auf 2:0 erhöhen konnte. Der Anschlusstreffer für das Bierofka-Team fiel in der Schlussphase. Nicolas Helmbrecht parkte die Kugel zum 1:2 im Winkel des FCI-Kastens. In der Folgezeit fielen keine weiteren Treffer und die Bundesliga-Reserve sicherte den knappen Sieg.

Aufstellung 1860:

1. HZ: 1 Hiller, 2 Weeger, 3 Mayer, 4 Weber, 6 Fuchs, 11 Köppel, 19 Aigner, 23 Helmbrecht, 28 Heinrich, 29 Hursan, 54 Awata.

2. HZ: 1 Hiller, 4 Weber, 5 Andermatt, 6 Fuchs (71. 17 Sabbagh), 9 Bachschmid, 11 Köppel, 21 Türk, 23 Helmbrecht, 29 Hursan, 31 Koussou, 32 Pongracic.

Tore: 1:0 Jalinous (40.), 2:0 Schiller (67.), 2:1 Helmbrecht (82.)

Quelle: fussball-vorort.de