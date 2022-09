Desolate erste Löwen-Halbzeit – Beeindruckende SV Elversberg entthront TSV 1860

Von: Stefan Schmid

Die Löwen gastieren zum Topspiel der 3. Liga bei der SV Elversberg. Der Überraschungsaufsteiger wird den Münchnern alles abverlangen.

3. Liga: SV Elversberg - TSV 1860 München | 4:1 (3:0)

Topspiel in der 3. Liga: Löwen von der SV Elversberg in beeindruckender Weise entthront.

Update, 12:52 Uhr: Die Aufstellung der Löwen ist da! Fabian Greilinger darf zum vierten Mal in Folge von Beginn an ran, im Sturmzentrum hat Michael Köllner Fynn Lakenmacher den Vorzug vor Skenderovic gegeben. Tim Rieder kehrt nach seiner abgesessenen Rot-Sperre zurück und die zuletzt so formstarken Boyamba und Vrenezi dürfen auch von Anfang an auf den Platz.

Update, 12:45 Uhr: Die Löwen melden, dass es in Elversberg wie aus Eimern schüttet. Fans, so sie noch die Möglichkeit haben, sind dazu angehalten, sich regenfest zu kleiden, denn der Gäste-Block ist nicht überdacht. Es bleibt zu hoffen, dass die Spieler das passende Schuhwerk eingepackt haben.

Erstmeldung: Elversberg - Erster gegen Zweiter heißt es heute in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde. Dabei hätte vor der Saison wahrscheinlich niemand darauf getippt, dass ausgerechnet diese Partie das Topspiel am achten Spieltag sein wird, in dem noch ungeschlagene Löwen auf den Überraschungsaufsteiger SV Elversberg treffen werden.

TSV 1860: Löwen mit Rückenwind gegen Elversberg

Die Giesinger mussten diese Saison erst einen Punktverlust hinnehmen – beim 1:1-Unentschieden bei Viktoria Köln – und gehen dementsprechend mit breiter Brust gegen den Tabellenzweiten in die Begegnung. Dazu kommt, dass 1860 unter der Woche sein Toto-Pokal-Spiel gegen Türkgücü München erfolgreich, wenn auch glanzlos, bestreiten konnte. Gegner im kommenden Viertelfinale wird der FV Illertissen sein.

Auch wenn Löwen-Dompteur Michael Köllner gegen den Regionalligisten unter der Woche auf einigen Positionen durchrotierte, kamen einige Spieler aus dem Stamm des Drittligakaders zum Einsatz. So wurde unter anderem Leandro Morgalla auf der für ihn ungewohnten Rechtsverteidiger-Position von Anfang an aufgeboten und wusste, auch dort zu überzeugen. Sicherlich ein Ausweis der großen Stärke der Giesinger: die neu gewonnene Kaderbreite in Kombination mit der ohnehin vorhandenen Variabilität.

TSV 1860: Löwen und Elversberg in Torlaune

Es ist nicht nur das Spiel der beiden top-platzierten Mannschaften in der 3. Liga, sondern auch das Duell der Teams, die bislang am meisten Tore erzielen konnten. Die Löwen schossen in den bisherigen sieben Partien 18 Tore, den heutigen Gastgebern aus Elversberg gelangen dieser Zeit 17. Ein besonderes Augenmerk muss die Defensive der Giesinger rund um Jesper Verlaat auf Mittelstürmer Luca Schnellbacher richten, der schon fünfmal in der Liga einnetzte und auch beim sensationellen Pokal-Sieg der Sportvereinigung gegen Leverkusen (4:3) einmal traf.

Aber auch um die eigene Offensive muss sich Michael Köllner keine Sorgen machen, besticht diese doch durch ihre verschiedenen Spielertypen, die in ständiger Rotation schon mehrere Abwehrreihen zu knacken wussten. Auf Torejagd für die Löwen ging auch schon Nico Karger, der letztes Jahr für den heutigen Gegner Elversberg die Schuhe schnürte. Er prophezeit eine schwierige Aufgabe für den TSV 1860. (sch)