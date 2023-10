Nach Stadionverbot für 1860-Fans: Pfeifer kritisiert „unverhältnismäßige Kollektivstrafe“

Von: Boris Manz

Teilen

Marc-Nicolai Pfeifer ist seit dem 1. Juli 2020 Geschäftsführer beim TSV 1860 München. © Imago/Mladen Lackovic

Der TSV 1860 München hat den SC Preußen Münster und die örtliche Polizei kritisiert. Teile der Löwen-Fans durften bei der Drittliga-Partie nicht ins Preußenstadion.

Münster – Ein Spiel am frühen Sonntagabend, dazu die Anreise von über 650 Kilometern. Trotz der schwierigen Bedingungen traten zahlreiche Fans des TSV 1860 München die Reise nach Münster an. Am Ende füllten aber nicht einmal 900 Sechziger-Fans das Preußenstadion, weil die aktive Fanszene dem Spiel aus Protest fernblieb. Geschäftsführer Marc-Nicolai Pfeifer kritisierte nun eine „unverhältnismäßige Kollektivstrafe“ seitens des Gastgebers. Doch was war passiert?

3. Liga: TSV 1860 München mit Kritik an SC Preußen Münster

Demnach wurden „auf der Anreise der Löwenfans im Bereich der Autobahnpolizei Dortmund kleinere Sachbeschädigungen von wenigen Mitgliedern einer Fangruppierung des TSV 1860 München festgestellt“, heißt es in einer Mitteilung der Löwen: „Die Gastgeber entschieden ohne die normal übliche Rücksprache mit dem TSV 1860 München, dass die gesamte Fangruppe für den Spieltag ein Hausverbot für das Preußenstadion erhält und somit trotz des Besitzes einer gültigen Eintrittskarte kein Zutrittsrecht zum Stadion erhält.“

Trotz des Verbots setzte die Löwen-Fans ihre Fahrt fort. „Dort wurden sie von der Polizei Münster im Empfang genommen und aufgrund des ausgesprochenen Hausverbots des SC Preußen mit einem Platzverweis für die Stadt Münster belegt“, heißt es im Statement des Vereins.

Nach Stadionverbot: Zahlreiche 1860-Fans bleiben Spiel fern

Daraufhin solidarisierten sich zahlreiche Anhänger mit den ausgesperrten Fans und traten die Heimreise an. Nach Informationen des Vereins kam es, „trotz der durch den SC Preußen Münster hervorgerufenen Situation, der daraus resultierenden aufgeheizten Atmosphäre und einer entsprechend angespannten Sicherheitslage an den Eingängen zum Stadion, zu keinen weiteren Vorkommnissen.“

Im weiteren Statement kritisiert der Verein den Gastgeber und die örtlichen Behörden: „Aufgrund der aktuellen Erkenntnisse empfinden wir die durch den SC Preußen Münster und die Polizei Münster ausgesprochenen Kollektivstrafen als überzogen und unnötig.“

Am kommenden Samstag können die Sechziger wieder auf die volle Unterstützung ihrer Fans hoffen. Am Samstagnachmittag empfangen die Löwen die Bundesliga-Reserve des SC Freiburg. (btfm)