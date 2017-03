Kommentar zur Stadionsuche: Und ewig sucht der Löwe…

Viele Fans haben längst genug: Für die Löwen-Supporter wird der Umzug in ein anderes Stadion langsam Zeit.

München - Die Löwen sind seit etlichen Jahren auf der Suche nach einem eigenen Stadion. Für tz-Sportredakteur Bernd Brudermanns hat dieser Vorgang schon fast biblische Züge.

Es gibt böse Zungen, die behaupten, der Löwe habe zwei starke Phasen in der Saison. Phase eins ist im Sommertrainingslager irgendwo in Österreich, wo durch Testspielsiege gegen Erstligisten aus dem Ausland so etwas wie ein Grundoptimismus für den Saisonstart erzeugt wird. Der Beginn von Phase zwei lässt sich nicht genau vorhersagen, aber der Arbeitstitel steht fest: Er lautet ­Stadiondebatte.

Seit dem Abstieg aus der Ersten Liga - und dem damit verbundenen Ende des Traums, mit dem FC Bayern beinahe auf Augenhöhe zu sein bzw. dort jemals hinzukommen - wissen eigentlich alle, die es gut mit dem TSV 1860 meinen, dass die ­Zukunft dieses Vereins niemals in der Allianz Arena liegen kann. Nicht nur die ­Löwen-Ultras fordern daher, dass sich der Klub eine neue Heimat suchen soll.

Grünwalder und Olympiastadion keine Optionen

Und weil es in der Stadt tatsächlich noch viele Anhänger der Blauen gibt und die auch wählen, beeilt sich die Politik natürlich sofort, Zustimmung und Hilfe bei diesen Umzugs- und Neubauplänen zu signalisieren. Und tatsächlich - die Älteren werden sich erinnern - gab es mal Zeiten, in denen von einer Wiederauferstehung im Grünwalder geträumt wurde. Das scheiterte am Platzmangel innerhalb und außerhalb dieser ehrwürdigen Spielstätte. Und eine Rückkehr ins Olympiastadion ist ebenfalls nahezu ausgeschlossen, weil das geschützte Zeltdach nicht verändert werden darf.

Also sucht man jetzt angeblich im Umland nach neuen Standorten. Doch bevor jetzt die ersten Löwen-Fans nach Ismaning aufbrechen und dort zukünftig vermeintlich stadionnahe Immobilien besichtigen, sei daran erinnert, dass mit derartigen Debatten bisher immer nur die Fans ruhiggestellt und von der überschaubaren sportlichen Perspektive der Mannschaft abgelenkt werden sollte. Am Ende sind dann immer noch jegliche Umbauträume an den Hindernissen der Realität zerschellt.

Um die historischen Dimensionen - und beim TSV 1860 ist ja immer alles historisch - richtig einzuordnen, sei daran erinnert, dass es nach dem von Moses angeführten Auszug der Israeliten aus der ägyptischen Knechtschaft 40 Jahre dauerte, bis man das gelobte Land erreichte. Umgerechnet auf die Zeitverhältnisse in Sachen Sechzig und Stadiondebatte war das damals ein längerer Nachmittagsspaziergang…

