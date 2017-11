Kommentar: Was möchte Ismaik?

Die Schlacht um die Löwen ist nach der Ankündigung von Ismaik wieder in vollem Gange. Doch was bezweckt er mit dieser Nachricht? Eine langfristige sportliche Planung verhindert er damit.

Sportlich läuft es derzeit bei den Löwen – trotz der jüngsten Ausrutscher in der Liga. Doch seit Freitag hat die politische Ungewissheit den Verein wieder fest im Griff. Spätestens in der Winterpause war mit Investor-Neuigkeiten zu rechnen, doch jetzt haben sich die Beteiligten medial schon früher verkracht. Die Fronten hat das mediale Ping-Pong-Spiel nur verhärtet. Gerhard Mey möchte Hasan Ismaik die Anteile abkaufen, der laut Mey auch gewillt sein soll, diese zu veräußern – auch wenn Ismaik in der Öffentlichkeit etwas anderes behauptet. Seine Forderungen über 80 Millionen Euro sind aber nicht zu realisieren. Weiß Ismaik das? Das Beharren auf dieser utopischen Summe macht einen Verkauf unmöglich. Aber warum hat Ismaik dann überhaupt mit Mey gesprochen? Ihn einfliegen zu lassen, nur um ihm zu sagen, dass er nicht verkaufen will, wäre kein guter Stil.

Die Frage lautet: Was bezweckt Ismaik? Spekuliert er auf ein Ende der 50+1-Regel? Will er den Preis für seine Darlehen in die Höhe treiben? Die Leidtragenden spielen am Montag in der Regionalliga gegen Buchbach. Eine langfristige sportliche Planung scheint unter den derzeitigen Umständen unmöglich. Und irgendwann hat vielleicht auch Daniel Bierofka genug. Die Verantwortlichen sollten überlegen, ob das in ihrem Interesse sein kann.

