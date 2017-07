Kommentar: Die Mannschaft kann für Ruhe sorgen

Der Auftaktsieg in der Regionalliga war ein wichtiges Zeichen für den TSV 1860 München. Die interne Krise ist aber noch nicht überwunden, meint unser Autor in seinem Kommentar.

Memmingen - Auch für die leidgeprüftesten Fans des TSV 1860 waren die Wochen seit dem Sturz in die Regionalliga das Schlimmste, was sie mit ihrem Verein je erlebt hatten. Insolvenz ja oder nein, die lange unbeantwortete Stadionfrage, politische Querelen – trotz aller Treue des Anhangs schienen die Löwen auf dem Weg in den Orkus. Ob die einstweilige Rettung am Mittwoch und der Auftaktsieg in Memmingen tatsächlich die ersten Schritte in eine bessere Zukunft waren? Eine Antwort darauf wird es kaum vor Jahresende geben. Schon die Mitgliederversammlung am nächsten Wochenende wird zur nächsten Zerreißprobe, auch danach steht mit der Installation eines neuen Geschäftsführers für Interimschef Markus Fauser eine wichtige Entscheidung an. Nicht zu vergessen die Verhandlungen um einen möglichen Einstieg des Investoren-Anwärters Gerhard Mey. Einstweilen muss der Dank aller Löwenfreunde Daniel Bierofka gelten. Der Trainer hat es im Auge des Irrsins geschafft, eine schlagkrfätige Mannschaft zu formen, die für die nötige Ruhe im Umfeld sorgen könnte. Grundvoraussetzung dafür, dass die jüngsten Wochen auch wirklich die Schlimmsten bleiben.

lk

