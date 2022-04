Benders: Nach zwei Pleiten mit dem TSV Brannenburg - Platzt der Aufstiegstraum der Ex-Löwen?

Von: Paul Ruser

Können die beiden Zwillinge dem TSV Brannenburg noch zum Aufstieg verhelfen? © Matthias Schieferdecker

Mit dem TSV Brannenburg haben die Bender-Zwillinge das klare Ziel Aufstieg vor Augen. Dieser könnte aber nochmal in Gefahr geraten.

Brannenburg - Seit August vergangenen Jahres spielen Lars und Sven Bender wieder beim TSV Brannenburg. Im Jahr 1999 verließen die damals Zehnjährigen den Verein aus dem Landkreis Rosenheim in Richtung Profifußball. Was folgte, ist bekannt. Nach den Weltkarrieren der Defensivakteure zog es die Beiden zurück ins heimische Brannenburg. Wer dachte, dass man die Zwillinge nur selten am Sportplatz antreffen würde, lag falsch. Während der um Minuten ältere Lars seit August 2021 bis dato auf sieben Kreisklasse-Einsätze gekommen ist, schnürte Sven bereits in 13 Partien seine Schuhe für den TSV.

Dass sie eigentlich seit Kindertagen nur Fußball spielen wollen, ließen sie schon im Oktober wissen. Klar, diese Ansicht hat sich beim TSV 1860 München sowie später bei Bayer 04 Leverkusen* und Borussia Dortmund* ein wenig geändert. Den Druck spüren sie in Brannenburg aber nicht so sehr wie in Nordrhein-Westfalen. Dennoch: der sportliche Ehrgeiz ist nach wie vor vorhanden, mit dem TSV Brannenburg wollen die 32-Jährigen in die Kreisliga aufsteigen.

Die Erfüllung des Traums stockt aber seit einiger Zeit. Grund dafür sind fehlende Ergebnisse. Aus den letzten drei Partien konnten die Brannenburger nur einen Punkt mitnehmen. Dass der Wurm aber nicht nur in den Pflichtspielen drin ist, zeigten zwei Testspiele, die der TSV zwischendrin absolvierte. Auch hier konnte nur ein Remis eingefahren werden. Der letzte Sieg ist nun schon fast zwei Monate her.

TSV Brannenburg: Fehlen dem Kreisklassisten die erfahrenen Bender?

Gleichzeitig mit dem Mangel an Punkten macht sich auch die Abwesenheit der erfahrenen Stabilisatoren bemerkbar. Ob es einen Zusammenhang gibt? Reine Spekulation. Was aber Fakt ist: Sven absolvierte sein bisher letztes Spiel im November 2021. Lars hingegen kam wettbewerbsübergreifend in diesem Jahr schon drei Mal zum Einsatz, in der Kreisklasse aber nur bei der jüngsten Heimpleite gegen den SV Seeon.

In dieser spielte der langjährige Werkself-Kapitän auch gleich durch. Gebracht hat es am Ende wenig, die Gäste aus Seeon markierten kurz vor Schluss den aus Heimsicht bitteren Treffer des Tages. Tabellarisch ist in der Kreisklasse Inn/Salzach 1 aber noch alles drin. Der TSV fiel nach der Niederlage am vergangenen Sonntag auf den fünften Rang ab, nach wie vor stehen 30 Punkte auf dem Brannenburger Konto. Zur Spitze und zum SV Söchtenau beträgt der Rückstand nun fünf Punkte. Die Mannschaften auf den Plätzen zwei bis vier streiten sich momentan mit 33 Zählern um den Relegationsrang. Auch unmittelbar hinter dem TSV geht es eng umher: Mit 29 Punkten scharren neben dem SV Seeon noch zwei weitere Kreisklassen-Teams mit den Hufen. Ab kommenden Samstag beginnt für den TSV zudem ein Spiele-Marathon, in 19 Tagen läuft die Mannschaft gleich sechs mal auf.

Zwei Dinge sollten den Brannenburgern aber Hoffnung geben. Das wäre zum einen die Abwehr. Denn diese ist mit nur 18 Gegentreffern die stabilste der Liga. Sehr realistisch, dass da die Benders - sowohl auf als auch neben dem Platz - ihre Finger im Spiel hatten. Des Weiteren hat man mit nur 16 absolvierten Begegnungen die wenigsten der Liga. Die Mitaufstiegsaspiranten haben größtenteils 17, manche aber auch 18 und im Fall vom Sonntagsgegner Seeon schon 19 Partien auf dem Buckel.

TSV Brannenburg: Wird der Kreisklassist Mitte Mai die Aufstiegsfeier planen können?

Der TSV Brannenburg hat es in den letzten Saisonspielen trotz des straffen Programms selbst in der Hand, ob der Aufstieg bewerkstelligt wird. In den verbliebenen acht Partien treffen die Benders & Co. nämlich noch auf die vier in der Tabelle oberhalb vom TSV platzierten Mannschaften. Was zusätzlich Mut machen könnte: In den letzten beiden Duellen der Saison trifft man mit dem TSV Neubeuern und dem SC Frasdorf noch auf zwei Abstiegskandidaten - noch dazu vor heimischer Kulisse. Ob in ziemlich genau einem Monat der große Traum der Benders in einer feucht-fröhlichen Aufstiegsfeier mündet, bleibt abzuwarten. (Paul Ruser)