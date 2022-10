Küken im Löwen-Rudel: „Heißt nicht, dass ich nichts sagen darf“ – Morgalla schon ein Leader-Typ

Von: Thomas Jank

Er ist bei den Löwen seitdem er elf ist: Leandro Morgalla ist ein ansolutes Eigengewächs © IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

Zehn Spiele, zehnmal Startelf, zehnmal 90 Minuten - Leandro Morgalla ist diese Saison zu einer wichtigen Stütze des TSV 1860 München geworden.

München – Leandro Morgalla ist seit 2014 beim TSV 1860 München. Er durchlief von der U11 alle Nachwuchsmannschaften und spielte auch schon für die deutsche U18-Nationalmannschaft. Sein Debüt im Profibereich gab er vergangene Saison am 30. Januar, als er gegen FC Viktoria Köln eingewechselt wurde, da die Löwen stark ersatzgeschwächt wurde. So wirklich ins Team gespielt hat er sich erst diese Saison - er bildet mit Neuzugang Jesper Verlaat das Stamm-Innenverteidigerduo.

Wir ergänzen uns gut. Das, was er ein bisschen weniger hat, habe ich dann vielleicht ein bisschen mehr und andersrum.

Der TSV 1860 München hat in dieser Spielzeit erst 14 Gegentreffer bekommen und steht auf Platz zwei der Tabelle - auch weil Morgalla in der Defensive einen super Job macht und mit seinen jungen Jahren trotzdem Verantwortung übernimmt. „Und nur, weil ich der Jüngste in der Mannschaft bin, heißt das ja nicht, dass ich nichts sagen darf. Ich fühle mich schon ein bisschen reifer als 18“, sagt er im Interview mit dem „kicker“ und erzählt, dass er - trotz der fehlenden Erfahrung - auch schon Verantwortung übernimmt und auf dem Platz ein Leader-Typ ist.

Leandro Morgalla fühlt sich beim TSV 1860 München wohl - und greift den Aufstieg an

Durch seine guten Leistungen ist auch der eine oder andere Bundesligaklub auf ihn aufmerksam geworden. Der 18-Jährige freut sich darüber, sieht sich aber klar bei Sechzig: „Es wäre ja gelogen, wenn man sich nicht freut, dass irgendein Bundesligist bei einem anklopft, aber für mich war von Anfang an klar, dass ich hierbleibe. Was in der Zukunft passiert, sehen wir dann.“

Gut möglich ist es ja außerdem, dass er mit den Giesingern nächstes Jahr schon in der 2. Bundesliga spielt. 1860 München spielt eine gute Saison und liegt nur zwei Punkte hinter dem Erstplatzierten SV Elversberg. Den nächsten Schritt in Richtung Aufstieg gilt es am Samstag um 14:00 zu machen, wenn es gegen Wehen Wiesbaden im Grünwalder Stadion geht. Das Duell gegen den Tabellennachbarn ist ein „6-Punkte-Spiel“, Morgalla muss also die Wiesbadener Offensivpower (26 Tore in 12 Spielen) am Toreschießen hindern. (Thomas Jank)