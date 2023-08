Rückschlag für Leandro Morgalla - Ex-Löwe muss auf die Champions League warten

Bundesliga-Debüt bei Red Bull Salzburg

+ © IMAGO/Fotostand/Wassmuth Gute Besserung! Leandro Morgalla musste bei seinem Bundesliga-Startelf-Debüt verletzungsbedingt das Feld verlassen. © IMAGO/Fotostand/Wassmuth

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Selina Leitl schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Leandro Morgalla stand nach einer überzeugenden Vorbereitung bereits bei zwei Bundesligaspielen des RB Salzburg auf dem Feld.

Salzburg - Ein Moment für die Ewigkeit und einer, der schneller kam, als gedacht. Der ehemalige Löwe Leandro Morgalla feierte beim 3:0-Sieg seines neuen Klubs RB Salzburg gegen die WSG Tirol Anfang August sein Debüt in der österreichischen Bundesliga. Nachdem der 18-Jährige in der 90. Minute für Aleksa Terzić eingewechselt wurde, konnte er bereits erste Spielminuten in der höchsten österreichischen Spielklasse sammeln.

Es folgte ein weiterer Einsatz für RB im Testspiel gegen Inter Mailand (2:3-Niederlage) und zuletzt sogar das Bundesliga-Startelf-Debüt im Heimspiel gegen Austria Wien, das mit 2:0 gewonnen wurde.

Leandro Morgalla verletzt sich bei Startelf-Debüt

Morgallas Startpremiere wurde allerdings von einer Verletzung überschattet. In der zweiten Halbzeit musste der Innenverteidiger das Feld verlassen: Morgalla zog sich bei einem Zweikampf einen Bänderriss im Knöchel zu und wird dem aktuellen Tabellenführer mehrere Wochen fehlen.

Schneller Durchbruch des Leandro Morgalla: RB Salzburg statt FC Liefering

Somit muss die Champions League vorerst warten. Die beiden Einsätze in der Bundesliga lassen aber darauf schließen, dass der deutsche U19-Nationalspieler nach weiteren Erfahrungen bald auch in der Königsklasse zu sehen sein wird.

Allzu lange dürfte die Wartezeit des Youngsters, nach seiner verletzungsbedingten Pause, aber nicht ausfallen, da er wohl weiterhin zum Aufgebot von RB Salzburg gehören wird. Nach seinem Wechsel vom TSV 1860 München war Morgalla zunächst für den FC Liefering - also die zweite Mannschaft von RB - vorgesehen, um als Kooperationsspieler in der zweiten österreichischen Spielklasse zum Einsatz zu kommen. Der Defensivakteur empfahl sich nach einer guten Vorbereitung aber für den Kader der Bundesligamannschaft.

Münchner Eigengewächs kann 1860 noch mehr Geld einbringen

Dem TSV 1860 München würde ein schneller Durchbruch des 18-Jährigen ebenfalls in die Karten spielen: Der Klub sicherte sich eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 10 Prozent.

Unabhängig davon ist Morgalla mit einer Ablösesumme von rund 3,5 Millionen Euro der drittteuerste Abgang der Vereinsgeschichte - nur Daniel Bierofka (2002 für 4,2 Millionen Euro zu Bayer 04 Leverkusen) und Benjamin Lauth (2004 für 4,1 Millionen Euro zum Hamburger SV) brachten den Münchnern mehr Geld ein.

Dennoch tat der Wechsel weh: Das Abwehrtalent kam 2014 von der SpVgg Unterhaching und lief neun Jahre im Löwen-Trikot auf. Morgalla absolvierte insgesamt 42 Spiele in der 3. Liga - mit 31 Einsätzen gehörte er in der vergangenen Spielzeit zur Stammelf von 1860. (Selina Leitl)