Wieder in der Nachspielzeit: TSV 1860 kassiert Last-Minute-Watschn von Regensburg

Von: Marcel Schwenk

Teilen

1860 München unterlag auf heimischem Platz Jahn Regensburg mit 0:1, das Tor fiel erst in der Nachspielzeit. Die Partie zum Nachlesen im Ticker.

TSV 1860 München – SSV Jahn Regensburg 0:1

Später Treffer sorgt für zweite Löwen-Pleite in Folge.

Die Partie zum Nachlesen im Live-Ticker.

München – Auf 1860 München wartet am Samstagmittag (4. November) ein richtig dicker Brocken in der heimischen Arena. Ab 14 Uhr geht es gegen Jahn Regensburg, den Erstplatzierten der 3. Liga.

1860 München im Duell mit Jahn Regensburg im Live-Ticker: Trainer Maurizio Jacobacci gesperrt

Formstärker als der SSV ist keine der anderen 19 Mannschaften, die vergangenen sechs Spiele wurden allesamt gewonnen. „Sie stehen hinten sehr solide, spielen einen einfachen Fußball ohne viel Risiko, sind dabei vorne sehr effizient“, stellte 1860-Trainer Maurizio Jacobacci auf der Pressekonferenz vor der Partie fest.

Bitter für den Schweizer: Auf den Spielverlauf kann er am Samstagnachmittag keinerlei Einfluss nehmen, nach seiner Roten Karte am vergangenen Wochenende bei Viktoria Köln (1:2) fehlt Jacobacci gesperrt. „Wir haben einen guten Matchplan mit allen Szenarien auf die Beine gestellt, damit es – egal wie das Spiel abläuft – in meinem Gusto abläuft“, machte der Coach klar.

Kilian Ludewig (am Ball) und der TSV 1860 München sind gegen den SSV Jahn Regensburg gefordert. © kolbert-press / Imago

1860 München vs. Jahn Regensburg im Live-Ticker: Hoffen auf Torjäger Joel Zwarts

Darüber hinaus fehlen auch die beiden Verteidiger Leroy Kwadwo und Niklas Lang aufgrund einer Rot- beziehungsweise Gelbsperre, Morris Schröter steht nach seiner Gelb-Roten Karte ebenfalls nicht zur Verfügung. Wie genau das Personal aussieht, ließ er noch offen. Sorgen macht er sich so oder so keine: „Es wird eine gute Lösung sein.“

Ob Stürmer Joel Zwarts gegen seinen Ex-Verein auflaufen kann, dürfte sich erst unmittelbar vor Anpfiff entscheiden. Sollte er fit genug sein, wird er auch spielen. „Wenn man auf einen Zwarts zurückgreifen kann, sollte man das auch tun“, so Jacobacci. (masc)