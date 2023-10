TSV 1860 München mit Remis bei Preußen Münster: Löwen kassieren bitteren Last-Minute-Gegentreffer

Von: Sascha Mehr, Christoph Klaucke

Die Löwen sind zu Gast bei Preußen Münster. © IMAGO/Cathrin Mller /M.i.S.

Der TSV 1860 München spielt in der 3. Liga Unentschieden bei Preußen Münster und verpasst es dadurch, in der Tabelle nach oben zu klettern.

SV Preußen Münster – TSV 1860 München, 1:1 (0:0)

Löwen kassieren ganz späten Gegentreffer.

Münster – Zum Abschluss des 11. Spieltags in der 3. Liga treffen zwei Traditionsvereine aufeinander: Der TSV 1860 München bekommt es im Duell der beiden Gründungsmitglieder der Bundesliga von 1963 mit dem SV Preußen Münster zu tun.

Die Löwen können Preußen überholen: Platz sechs winkt

Sechzig könnte den Aufsteiger mit einem Sieg in der Tabelle überholen und einen großen Satz von Platz 14 auf 6 machen. Dafür braucht es aber Tore – die große Achillesferse der Löwen in dieser Spielzeit.

„Wir haben in dieser Woche mehr für das offensive Spiel getan, viele Abschlüsse im Training gehabt“, sagte Trainer Maurizio Jacobacci. Man wolle sich auch offensiv zeigen. Allerdings sei das herausfordernder als defensive Stabilität zu zeigen. Sicher wünsche sich jeder „Champagner-Fußball“, aber man müsse Realist bleiben, sagte der Coach.

Münchner Abwehr-Sorgen: Leroy Kwadwo fällt verletzt aus

Die Löwen sind seit zwei Spielen ohne Treffer – eigentlich sind es ja drei, denn beim 1:0-Sieg gegen Verl halfen die Gäste mit einem Eigentor nach. Beim 0:1 in Ulm und zuletzt beim 0:0 gegen Tabellenführer Dynamo Dresden gingen die Münchner leer aus.

In Münster soll endlich wieder das Netz zappeln. Das große Löwen-Prunkstück bleibt aber die Defensive, allerdings fällt der zuletzt überragende Leroy Kwadwo verletzt aus.

Der Innenverteidiger fehlt wegen einer Muskelverletzung bei der Partie in Westfalen. Neben Kapitän Jesper Verlaat wird voraussichtlich Niki Lang auflaufen. Phillipp Steinhart könnte erstmals nach seiner langwierigen Achillessehnen-Verletzung wieder im Spieltagskader stehen. „Wir haben schon Möglichkeiten und sind gut besetzt“, erklärte Jacobacci. „Natürlich wünscht man sich, dass sich niemand verletzt. Wir haben aber Lösungen, um seinen Ausfall zu verkraften.“

Fünfmal in zehn Liga-Partien spielte 1860 zu null – allein dreimal an den letzten vier Spieltagen. Die Zwischenbilanz sei eine sehr gute Basis, sagte Jacobacci. „Das gibt Sicherheit“. Jetzt soll es auch vorne endlich wieder klappen, darauf wurde in der Trainingswoche der Schwerpunkt gelegt. „Das werden wir forcieren, ohne dass wir das sehr gute Verhalten in der Defensive vernachlässigen“, so der Italo-Schweizer. Keine leichte Aufgabe gegen Preußen Münster.

Preußen Münster gegen TSV 1860 heute im Live-Ticker: Löwen-Gegner in Top-Form

Die Adlerträger kommen nach dem 0:4 im DFB-Pokal gegen den FC Bayern mit viel Selbstvertrauen daher und holten in den letzten drei Partien seitdem sieben Punkte bei nur einem Gegentor. Die letzten beiden Drittligaspiele gewann Preußen eindrucksvoll – 4:0 gegen Aue und 4:1 in Halle. Der Respekt vor den Löwen ist trotzdem groß.

„1860 hat eine unfassbar erfahrene Mannschaft. Viele Spieler haben Zweite Liga, Dritte Liga oder bereits Bundesliga gespielt. Wir haben eine kernige Aufgabe vor uns“, sagte Preußen-Trainer Sascha Hildmann. „Gegen Sechzig zu spielen, ist immer etwas anderes. Die Löwen haben eine große Fanbase und sind ein echter Traditionsverein.“ Rund 1000 Löwen-Fans werden im Preußenstadion erwartet. Verfolgen Sie die Partie der 3. Liga zwischen Preußen Münster und TSV 1860 am Sonntag, ab 16.30 Uhr, hier im Live-Ticker. (ck)