Offiziell: 1860 trennt sich von Jacobacci, Schmöller übernimmt als Interimstrainer

Von: Korbinian Kothny

Der TSV 1860 München hat sich von Cheftrainer Maurizio Jacobacci getrennt. Das bestätigten die Löwen am Dienstag. Frank Schmöller übernimmt interimsweise.

Update vom 5. Dezember, 13.32 Uhr: Jetzt ist auch die offizielle Bestätigung der Löwen da. Auf ihrer Website bestätigte 1860 die Trennung von Maurizio Jacobacci, U21-Trainer Frank Schmöller übernimmt derweil als Interimscoach. Auch Co-Trainer Stefan Reisinger wird mit sofortiger Wirkung freigestellt.

Schmöller, der das Löwen-Training bereits am Dienstag das erste Mal leiten wird, übernimmt dabei bis zum Winter. Unterstützt wird der bisherige U21-Coach dabei von Franz Hübl, Harald Huber und Jörg Mikoleit.

Laut Medienbericht: Jacobacci als 1860-Trainer entlassen

Erstmeldung vom 5. Dezember: München – Die Niederlage in Dortmund war wohl zu viel des Guten. Der TSV 1860 München hat sich offenbar von Cheftrainer Maurizio Jacobacci getrennt. Das berichtet zumindest die Bild am Dienstagmittag. Eine offizielle Bestätigung des Vereins gibt es bislang noch nicht, auch tz kann die Entlassung noch nicht bestätigen.

U21-Coach Frank Schmöller soll Training am Dienstag leiten

Spätestens um 14 Uhr sollte aber Klarheit herrschen. Dann steigt das nächste Training der Löwen an der Grünwalder Straße. Laut dem Boulevardblatt soll dies bereits U21-Trainer Frank Schmöller leiten.

Dem Italiener wird damit wohl der Trend der letzten Wochen zum Verhängnis. Nach dem blamablen Pokal-Aus beim Dorfklub aus Pipinsried folgten in der Liga Niederlagen gegen die SpVgg Unterhaching und am Wochenende in Dortmund. Jacobacci hatte den Münchener Kult-Klub Ende Februar übernommen und vorige Saison auf Platz acht geführt.

TSV 1860 nach Niederlage in Dortmund im Abstiegskampf

Die Löwen stehen nach 16 Spieltagen aktuell auf Platz 15 und haben nur noch sechs Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze. Zu viel für die 1860-Bosse! Wie es an der Grünwalder Straße nach Jacobacci weitergeht, ist dabei noch unklar.

Dem Bericht zufolge soll 1860 bei Vereinsikone Daniel Bierofka angefragt haben, allerdings ohne Erfolg! Das Training am Dienstag wird so wohl erstmal Schmöller leiten. Auch der bisherige Co-Trainer Stefan Reisinger ist wohl keine Option für die Nachfolge. Laut dem Online-Portal dieblaue24 wurde der 42-Jährige ebenso beurlaubt. (kk)