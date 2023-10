Karten-Flut zwischen Viktoria Köln und TSV 1860: Löwen verlieren in letzter Minute

Von: Melanie Gottschalk

Am 13. Spieltag der 3. Liga reiste der TSV 1860 München zu Viktoria Köln – und erlebte ein wildes Spiel aufgrund einiger Schiedsrichter-Entscheidungen.

Viktoria Köln – TSV 1860 München, 2:1 (1:1)

Bitter für die Löwen: Viktoria Köln erzielt in der Nachspielzeit der zweiten Hälfte den Siegtreffer

Der Live-Ticker zum Nachlesen.

Köln – Am Samstag (28. Oktober) gastiert der TSV 1860 München bei Viktoria Köln. Die Münchner reisen nach einem deutlichen Aufwärtstrend in den vergangenen Wochen mit einer Menge Rückenwind an. Trainer Maurizio Jacobacci hat trotzdem zu mehr Bescheidenheit und Ruhe aufgerufen.

Vor dem Spiel gegen Köln unterstrich der Coach: „Wir tun gut daran, bodenständig und demütig zu bleiben.“ Der Schweizer war gefragt worden, ob die Sechziger nach dem jüngsten 2:0 gegen den SC Freiburg II bereit seien, Gegner aus der oberen Tabellenregion zu schlagen. „Wir sind noch kein Spitzenteam“, stellte Jacobacci klar.

Vor Spiel gegen Viktoria Köln: TSV-Coach Jacobacci bittet um mehr Zeit

In einem längeren Monolog bat der Coach Fans und Verantwortliche des TSV um mehr Zeit, die Mannschaft weiterzuentwickeln. „Ich weiß, dass hier bei 1860 alles schnell geht, entweder Top oder Flop“, sagte er. „Die Erwartungshaltung hier ist enorm groß, nur weil man hofft, 1860 München in der 2. Liga zu sehen. Dafür braucht es aber etwas anderes, es braucht Kontinuität in der täglichen Arbeit und viel mehr Ruhe. Die ist im Moment nicht gegeben.“ Jacobacci sagte, man könne der Mannschaft helfen, wenn man etwas positiver sei.

Bei den Löwen rumort es seit Monaten auf Führungsebene. Auf die Frage, ob Jacobacci die von ihm geforderte Unterstützung auch von Vereinspräsident Robert Reisinger erhalte, antwortete er in der Pressekonferenz nicht. Er sagte lediglich: „In letzter Zeit hatte ich keine Gespräche mit dem Präsidenten.“

Im Heimspiel gegen den SC Freiburg II am 12. Spieltag gab es für den TSV 1860 München im heimischen Stadion allen Grund zum Jubeln. Auch in der Ferne bei Viktoria Köln soll wieder ein Sieg her © Mladen Lackovic/imago

TSV 1860 München gegen Viktoria Köln: Duell auf Augenhöhe erwartet

Der kommende Gegner aus Köln ist ordentlich in die Saison gestartet und steht derzeit auf Platz acht, punktgleich mit den Löwen einen Rang dahinter. Es wird vermutlich eine Partie auf Augenhöhe, an deren Ende die Tagesform entscheiden wird, wer sich die drei Zähler sichert. Je nachdem, wie die Mannschaften vor Köln und München performen, könnte es in der Tabelle mit einem Sieg noch einmal ein ganzes Stück nach oben gehen.