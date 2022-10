TSV 1860: Gorenzel will mit Köllner verlängern – und nimmt Spieler in die Pflicht

Der Vertrag von Michael Köllner beim TSV 1860 München läuft aus. Günther Gorenzel, Geschäftsführer Sport, will mit dem Trainer verlängern und kritisiert seine Spieler.

München – Der TSV 1860 München präsentierte sich vor Saisonstart offensiv und gab auch öffentlich das klare Saisonziel Aufstieg in die 2. Bundesliga aus. Trotz einer Schwächephase zuletzt liegen die Löwen bisher voll auf Kurs. Nach 12 Spielen stehen die Münchner mit 26 Punkten auf Platz zwei, der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt bereits vier Punkte, der auf die Nicht-Aufstiegsränge sogar fünf Punkte. Günther Gorenzel, Geschäftsführer Sport, zeigt sich dementsprechend sehr zufrieden mit der bisherigen Saison und plant auch unabhängig von der zukünftigen Ligazugehörigkeit mit Trainer Michael Köllner.

Der Vertrag des Oberpfälzer läuft zum Saisonende aus. In der Vergangenheit gab es immer wieder Interesse aus der österreichischen Bundesliga und der 2. Bundesliga am 52-Jährigen: „Wir werden auch mittelfristig eine Lösung mit Michael Köllner suchen. Michael macht eine hervorragende Arbeit und wir wollen langfristig mit ihm zusammen arbeiten. Ich bin seit mehreren Monaten mit unseren Gremien und der Vertrauensperson von Michael im Austausch und gibt es keine kritischen Stimmen in irgendeine Richtung“, so Gorenzel in der Halbzeitpause des 2:0-Sieges gegen den VfL Osnabrück gegenüber Magenta: „Wir haben volles Vertrauen in die Qualität der Spieler und in die von Michael Köllner. Der Trainer hat eine ganz klare Ansprache, gibt den Jungs einen ganz klaren Plan mit, hat eine Idee, wie wir den Gegner bespielen wollen und macht das auch vom Psychologischen sehr, sehr gut“, lobt der Geschäftsführer den Coach der Löwen.

Gorenzel lässt keine Kritik zu, nimmt jedoch Spieler in die Pflicht

Zuletzt gab es aufgrund der jüngsten Schwächephase nach dem starken Saisonstart von mehreren Seiten durchaus Kritik an Köllner. Gorenzel will davon aber nichts hören und nimmt seinen Trainer in Schutz: „In München kommen immer sehr schnell kritische Stimmen auf. Die werde ich nicht zulassen. Vor zwei Wochen hat mir ihr Kollege Tom Wagner hier noch ganz andere Fragen gestellt. Da ist die Ruhe bei 1860 München im Mittelpunkt gestanden und genau diese brauchen wir und für diese Ruhe werde ich mich einsetzen. Ich lasse hier keine Unruhe aufkommen.“

Gleichzeitig nimmt Gorenzel jedoch die Spieler in die Pflicht: Fakt ist, wir müssen das Momentum und den Fokus auf das Hier und Jetzt legen. Das war die letzten Wochen vielleicht nicht so der Fall. Die Energie muss im Hier und Jetzt sein. Wenn du vom Fokus dann schon denkst, was passiert vielleicht im Mai, dann gehen dir die berühmten paar Prozent im Hier und Jetzt ab. Das war die letzten Wochen der Fall und Michael Köllner hat das ganz klar angesprochen. Fakt ist, dass wir einfach von Spieltag zu Spieltag denken müssen, um unsere Qualität auf den Platz zu bringen. Und wenn die Verletzten wieder zurückkommen, werden wir unsere Qualität wieder auf den Platz bringen. Das ist entscheidend.“ (Alexander Nikel)