Pereira auf der PK: „Ich musste hier bei null anfangen“

München - Am Ostersonntag bitten die Löwen den SV Sandhausen zum Tanz. Wie geht Vitor Pereira das wichtige Spiel an? Welchen Ersatz findet er für den gesperrten Sebastian Boenisch? Hier geht‘s zum Live-Ticker von der Pressekonferenz mit dem 1860-Trainer!

Damit ist die Pressekonferenz beendet, nicht ohne aber dass Vitor Pereira den anwesenden Journalisten noch auf deutsch „Frohe Ostern“ wünscht. Eine nette Geste des Portugiesen. Pressesprecherin Lil Zercher kündigt zudem an, dass man mit etwa 15.000 bis 18.000 Zuschauern rechnet.

+++ Pereira über die fehlenden Stürmertore: „Die gesamte Mannschaft ist dafür verantwortlich, nicht nur Olic und Gytkjaer. Wir sind offensiv schon besser geworden und hatten zuletzt auch Chancen, haben halt die Tore nicht gemacht. Wenn man entspannt ist, dann kommen die Tore. Wenn man unter Druck und im Tabellenkeller steht, ist es schwieriger mit dem Tore schießen. Ich bin defensiv sehr zufrieden mit der Mannschaft, offensiv müssen wir halt ein paar Tore mehr machen.“

+++ Pereira über die Aufstellung: „Letzte Woche mussten wir ein bisschen rotieren wegen der Englischen Woche. Am Sonntag wird es eine ähnliche Aufstellung geben wie vor dem Spiel gegen Aue, also wie in den vergangenen Wochen.“

+++ Wieviele Punkte fehlen noch zum Klassenerhalt? „Erst einmal nur die drei Punkte am Sonntag. Dann schauen wir weiter.“

+++ Pereira über den Kinobesuch am Donnerstag: „Ich war mit dabei, das war eine schöne Sache. Es ist gut, wenn man auch außerhalb des Platzes etwas macht und abschalten kann. Am nächsten Tag hat man dann einen frischen Kopf. Ich bin ja nicht nur Trainer, sondern auch Mensch, Vater, Sohn, Familienmensch. Ein Trainerjob kostet ja auch Kraft, und ein bisschen auftanken tut gut. Der Film „Fast and Furios“ ist nicht unbedingt mein Filmgeschmack, ich mag eher andere Filme, aber es war trotzdem nett.“

+++ Pereira über die Personallage: „Sascha Mölders hat in dieser Woche angefangen zu trainieren, braucht aber noch etwas Zeit. Uduokhai hat etwas Schnupfen, wird aber wohl zur Verfügung stehen. Franck Boya entwickelt sich sehr gut, er ist sehr viel besser geworden. Er hat mehr Rhythmus und ist auch taktisch weiter. Für ihn war die Umstellung vom afrikanischen Rhythmus auf das Tempo hier groß, aber er entwickelt sich gut.“

+++ Pereira über die Innenverteidigung und wie wichtig es ist, ob jemand rechts- oder linksfüßig ist: „Das ist nicht entscheidend, ob einer in der Innenverteidigung rechts- oder linksfüßig ist. Im Mittelfeld ist das natürlich anders.“

+++ Pereira über die Schwierigkeit der Aufgabe bei den Löwen: „Ich wusste schon, dass es eine schwere Aufgabe werden würde, als ich die Lage hier analysiert habe. Ich musste bei Null anfangen. Aber so ist Fußball. Ich habe immer um Titel gekämpft, aber Titel kommen am Ende. Vorher kommt sehr viel Arbeit. Ich bin hierhergekommen, um etwas aufzubauen. Es ist wichtig, dass wir uns stabilisieren, damit wir darauf aufbauen und größere Ziele erreichen können. Ich glaube an unsere Arbeit. Momentan geht es immer ein bisschen hin und her. Drei Siege in Folge wären super, aber das ist nun einmal nicht die Realität “

+++ Pereira über die Stadt München: „Ich fühle mich hier sehr wohl. Aber ein Trainer fühlt sich dann besonders gut, wenn es in seinem Job läuft. Mein Fokus hier ist, gute Arbeit zu leisten, damit ich dem Verein helfen kann. Ich bin hier aber zufrieden, es gefällt mir hier.“

+++ Pereira über Marin Pongracic: „Er ist noch sehr jung, aber hat bereits eine hohe Qualität. Er hat eine gute Zukunft vor sich.“

+++ Pereira über den Ausfall des gesperrten Sebastian Boenisch: „Wir haben sehr gute Lösungen für diese Position und wir werden einen Spieler einsetzen, der diese Rolle ausfüllen kann.“

+++ Pereira über die Ausgangslage: „Die Meisterschaft nähert sich dem Ende, daher wird jedes Spiel und jeder Punkt immer wichtiger. Dieses Jahr ist es auch außergewöhnlich eng beieinander im Abstiegskampf. Umso wichtiger ist jeder Punkt. Das gilt für uns, aber auch für sechs bis sieben andere Mannschaften.“

+++ Pereira über den Gegner Sandhausen: „Was ich bislang gesehen habe, wartet Sandhausen nicht nur ab, sondern presst auch gerne. Die Spieler sind schnell und stören gerne in der Spitze. Da müssen wir aufpassen. Und im Umkehrschluss müssen wir vorne auch schnell sein und unser Spiel machen.“

+++ Da ist er auch schon. Vitor Pereira ist da und gibt seine Einschätzung zum Heimspiel am Sonntag gegen Sandhausen. „Wir müssen mit sehr viel Wettkampfmentalität angehen. Es geht gegen einen Konkurrenten, daher müssen wir besonders konzentriert sein.“

13 Uhr: Gleich geht‘s los! Gestern Abend war der Löwen-Tross übrigens gemeinsam im Kino. Hier gibt‘s Bilder:

Eigentlich war der TSV 1860 schon aus dem Gröbsten raus - zumindest gefühlt. Doch nach dem Last-Minute-1:1 gegen Stuttgart und vor allem dem 0:3 zuletzt in Aue sind die Löwen den Abstiegsrängen wieder gefährlich nahe gekommen. „Noch sechs, sieben Punkte“ brauche man, hatte Publikumsliebling Stefan Aigner in dieser Woche erklärt.

Drei Zähler gegen Sandhausen am Ostersonntag in der Allianz Arena (Anstoß 13.30 Uhr) wären da schon mal ein gelungener Anfang. Die Löwen hoffen auf Unterstützung ihres Anhangs. Während zum vergangenen Heimspiel gegen Stuttgart fast 50.000 Menschen ins Stadion kamen, droht gegen den SVS eine Minuskulisse. Das könnte einerseits am Ostertermin liegen, andererseits macht sich vielleicht auch der ein oder andere Stadiongänger so seine Gedanken nach dem Anschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund.

Zieht Pereira Youngster Pongracic hoch?

Aus Sicht des Vereins sind solche Bedenken allerdings kein Grund, der Arena am Sonntag fernzubleiben. „Wir tun rund um unser Heimspiel alles, um die größtmögliche Sicherheit für unsere Fans und unser Team zu gewährleisten“, verspricht 1860-Geschäftsführer Ian Ayre.

Vitor Pereira und seine Mannschaft werden in jedem Fall da sein. Am Karfreitag steht der 1860-Coach den Medienvertretern Rede und Antwort. Wen bietet der Portugiese als Ersatz für den rotgesperrten Sebastian Boenisch in der Abwehrkette auf? Zieht er den 19-jährigen Marin Pongracic aus der U21 hoch in den Profikader für die Partie am Sonntag? Und ist Sascha Mölders, der diese Woche wieder ins Mannschaftstraining zurückgekehrt ist, schon wieder eine Option? Antworten gibt‘s am Karfreitag ab 13 Uhr - wir sind per Live-Ticker mit dabei!

