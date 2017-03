Live-Ticker: 1860 und Düsseldorf schenken sich nichts

München/Düsseldorf - Die letzten acht Auswärtsspiele verloren die Löwen allesamt - am Freitagabend bei Fortuna Düsseldorf soll diese schwarze Serie enden. Ob‘s gelingt? Antworten gibt‘s hier im Live-Ticker!

Fortuna Düsseldorf - TSV 1860 München 0:0 (0:0)

Düsseldorf: 1 Rensing - 4 Schauerte, 6 Akpoguma, 32 Bormuth, 15 Schmitz - 13 Bodzek - 37 Bebou, 31 Sobottka, 5 Ayhan, 7 Fink - 28 Hennings TSV 1860: 24 Ortega - 6 Boenisch, 25 Ba, 17 Uduokhai - 16 Busch, 10 Liendl, 38 Lacazette, 28 Lumor - 30 Amilton, 40 Olic, 29 Aigner Tore: - Schiedsrichter: Manuel Gräfe (Berlin) Alle Ergebnisse, aktuelle Spielstände und die Live-Tabelle der 2. Bundesliga finden Sie hier!

46. Minute: Es geht ohne personelle Veränderungen weiter.

Halbzeit-Fazit: Die erste Halbzeit lässt sich heute kurz zusammenfassen: Kaum nennenswerte Torraumszenen, dafür allerdings viele Zweikämpfe und viele Ungenauigkeiten bei beiden Mannschaften. Da ist definitiv noch Luft nach oben in den zweiten 45 Minuten. Hoffen wir das beste.

45.+1 Minute: Halbzeit in Düsseldorf.

45. Minute: Eine Minute wird in Hälfte eins nachgespielt.

42. Minute: Erneut fällt Fink negativ auf. Der Kapitän der Fortuna senst Busch um und sieht nun völlig zurecht die gelbe Karte.

41. Minute: Der defensive Mittelfeldspieler des TSV steht aber wieder und kann weitermachen.

40. Minute: Lacazette bleibt nach einem Zweikampf mit Fink am Boden liegen. Gräfe wertet den Kampf um den Ball jedoch nicht als Foul und lässt weiterspielen. Allerdings traf der Düsseldorfer bei seiner Grätsche nicht nur den Ball, sondern auch den Gegner.

38. Minute: Referee Gräfe ahndet ein klares Foulspiel von Ba an Bebou an der Strafraumgrenze nicht. Glück für die Löwen!

36. Minute: Wenn etwas bei der Fortuna geht, dann über rechts. Bebou bringt den Ball flach in die Mitte, doch Ba ist noch dran und fälscht zur Ecke ab.

32. Minute: Aus Verzweiflung schlägt Düsseldorfs Bebou von rechts eine hohe Flanke in den Sechzehner der Löwen. Boenisch nimmt den Ball auf, ist jedoch unaufmerksam und verliert ihn sofort wieder gegen Fink. Erst im zweiten Versuch kann er klären.

29. Minute: Hartes Einsteigen von Sobottka gegen Olic. Schiedsrichter Gräfe verzichtet noch auf eine Verwarnung. Olic kann derweil nach einer kurzen Behandlungspause weiterspielen.

24. Minute: Interessante Freistoßvariante der Blauen. Liendl schlägt den Ball aus dem Halbfeld auf Höhe des Strafraums. Dort köpft Uduokhai den Ball direkt weiter in die Mitte, wo drei 1860-Profis den Ball jedoch knapp verpassen. Sei‘s drum: Der Linienrichter hat die Fahne gehoben.

22. Minute: Na also, geht doch. Lumor spielt den Ball in die Mitte auf Aigner. Der 29-Jährige versucht‘s einfach mal aus knapp 25 Metern. Doch sein Schuss stellt Torwart Rensing vor keine größeren Probleme.

20. Minute: Freistoß für die Löwen. Liendl bringt den Ball von rechts in den Sechzehner, doch die Fortuna kann klären.

17. Minute: Lumor schickt Olic mit einem langen Ball auf dem linken Flügel auf die Reise. Doch die Kugel ist für den Kroaten, der den TSV heute als Kapitän anführt, unerreichbar.

15. Minute: Düsseldorf wird langsam aber sicher stärker. Rechtsaußen Bebou kommt im Strafraum der Löwen an den Ball, sein Schuss wird in letzter Sekunde noch von Uduokhai geblockt.

12. Minute: Auch das Pressing der Münchner bei gegnerischem Ballbesitz funktioniert bisher gut. Die Fortuna hat Probleme, sich aus der eigenen Hälfte herauszukombinieren.

9. Minute: Die Löwen sind in der Anfangsphase ganz klar das spielbestimmende Team. Die Hausherren sind bislang eher darauf bedacht, defensiv kompakt zu stehen.

6. Minute: Amilton ein wenig zu verspielt. Der Brasilianer bleibt bei seinem Dribbling an Verteidiger Bormuth hängen.

4. Minute: Düsseldorfs Linksverteidiger Schmitz spielt den Ball zurück zu Torwart Rensing, allerdings deutlich zu kurz. Olic schnappt sich die Kugel, umkurvt den ehemaligen Bayern-Keeper, legt sich den Ball jedoch zu weit vor und landet im Aus.

2. Minute: Da haben die Löwen gleich mal Glück gehabt. Der Linienrichter hebt die Fahne - zu Unrecht, wie jedoch erst in der Wiederholung ersichtlich wird.

1. Minute: Der Ball rollt! Die Hausherren spielen zunächst von rechts nach links in weißen Trikots, die Löwen spielen in den schwarzen Auswärtsjerseys.

+++ Fortuna Düsseldorf wird anstoßen.

+++ Die beiden Mannschaften stehen bereits im Tunnel. In Kürze geht es los!

+++ Schiedsrichter der Partie ist heute Manuel Gräfe. Der 43-jährige Sportwissenschaftler pfiff zuletzt im September 2015 ein Match des TSV 1860. Gegner damals: Fortuna Düsseldorf. Die Löwen verloren das Auswärtsspiel mit 3:0.

+++ Auf der Ersatzbank nehmen Torhüter Jan Zimmermann, die Verteidiger Maximilian Wittek und Kai Bülow, die Mittelfeldspieler Florian Neuhaus und Levent Aycicek sowie die Angreifer Ribamar und Christian Gytkjaer Platz.

+++ Für den TSV 1860 München starten heute Stefan Ortega, Sebastian Boenisch, Abdoulaye Ba, Felix Uduokhai, Marnon Busch, Michael Liendl, Romuald Lacazette, Lumor, Amilton, Ivica Olic und Stefan Aigner.

+++ Die Aufstellung der Hausherren ist da. Fortuna-Coach Friedhelm Funkel vertraut folgender Elf: Michael Rensing - Julian Schauerte, Kevin Akpoguma, Robin Bormuth, Lukas Schmitz - Adam Bodzek - Ihlas Bebou, Marcel Sobottka, Kaan Ayhan, Oliver Fink - Rouwen Hennings

+++ Mittlerweile sind die 1860-Profis im Stadion angekommen.

+++ Heute gaben die Münchner Löwen bekannt, dass der neue Geschäftsführer Ian Ayre am kommenden Montag offiziell vorgestellt wird. Nähere Informationen dazu erhalten Sie in diesem Artikel.

+++ In Acht nehmen muss sich der TSV vor Düsseldorf Offensivakteur Ihlas Bebou. Der 22-Jährige traf in den letzten drei Partien immer gegen die Münchner.

+++ In knapp eineinhalb Stunden geht‘s los in der Esprit Arena. Für die Löwen (13.) geht es gegen den Tabellenachten der 2. Bundesliga. Mit einem Sieg könnte 1860 bis auf zwei Zähler an den Ligakonkurrenten aufschließen. Allerdings haben die Blauen nur eines der letzten sechs Partien gegen die Fortuna gewonnen. Ob es diesmal klappt?

+++ Hallo und herzlich willkommen im Live-Ticker zur Auswärtspartie der Löwen in Düsseldorf! Anstoß ist am Freitagabend um 18.30 Uhr, wir versorgen Sie an dieser Stelle mit allen relevanten Informationen rund um die Partie!

Vorbericht

Die Länderspielpause ist vorbei, am Freitagabend rollt endlich wieder der Ball in der 2. Bundesliga! Der TSV 1860 München tritt im Rahmen des 26. Spieltags beim Konkurrenten Fortuna Düsseldorf an. Für beide Mannschaften ein extrem wichtiges Spiel: Die Löwen wollen sich im Kampf um den Klassenerhalt Luft verschaffen. Die Rheinländer wollen mit einem Heimsieg möglichst jegliche Verbindung ins untere Tabellendrittel kappen.

Die Statistik spricht dabei gegen beide Mannschaften. Düsseldorf wartet bereits seit sieben Heimspielen auf einen Dreier. Drei Mal spielte die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel zuhause remis, vier Mal nahm der Gegner die Punkte aus der Esprit-Arena mit. Die Gäste aus München wiederum haben ihre letzten acht Auswärtsspiele allesamt verloren, vier davon sogar ohne einen eigenen Treffer.

1860-Coach Vitor Pereira kennt das Gefühl eines Auswärtserfolges mit den Löwen noch gar nicht. „Ich warte darauf, dass wir diese Tendenz endlich ändern können. In Hannover haben wir mutig und ohne Angst gespielt. Ich hoffe, wir können daran anknüpfen“, sagte der portugiesische Trainer vor der Partie.

Dass das Spiel in der Hinrunde vor heimischer Kulisse 1:3 gegen die Fortuna verloren ging, interessiert Pereira wenig bis gar nicht: „Wir sind in einer anderen Phase mit einer anderen Mannschaft als damals. Das Spiel der Düsseldorfer ist nicht komplex, sondern leicht zu identifizieren. Aber wir müssen unsere Leistung bringen und die Dinge umsetzen, sonst hilft uns dieses Wissen nichts.“

Personell stehen abgesehen von den Langzeitverletzten alle Spieler zur Verfügung, Pereira kündigte an, in den drei Spielen der anstehenden Englischen Woche ordentlich zu rotieren.

Das Duell gegen die Düsseldorfer ist auch ein Wiedersehen mit Ex-Löwen-Coach Funkel. Der erfahrene Trainer war in der Saison 2013/14 an der Grünwalder Straße aktiv - mit mäßigem Erfolg. Trotzdem erinnert sich gerne an seine Zeit in München zurück: „Ich bereue da nichts, das ist ein absolut geiler Klub. Wenn dort früher richtigere Entscheidungen getroffen worden wären, dann wäre man jetzt auch schon einen Riesenschritt weiter.“

dh/sk