Live-Ticker: Aufstellung da! Biero tauscht auf drei Positionen

sorry - vo was schreibst Du denn grad?

Von Euren Siegen? - is jetzt ned Dei Ernst, oder?

ah ja, aber an das mit den Trainerentlasungen, ja- da kann i mi scho no erinnern - aber den Lorant ham ma trotzdem ned z´ruckg´holt, aber der is´ja a erst 68 und hat derweilen wenigstens no Amateure trainiert - oiso i muaß song, so ganz kann i mi ned in Dei Gefühlswelt nei denken, sorry;-)