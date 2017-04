Live-Ticker: Pereira spricht über angeschlagenen Uduokhai

Erlebt einen frostigen Frühling in München: Vitor Pereira steckt mit Sechzig im Abstiegskampf fest.

München - Die Löwen sind gegen die Löwen gefordert. Vor der Partie gegen Eintracht Braunschweig äußert sich Sechzig-Trainer Vitor Pereira. Die Pressekonferenz zum Nachlesen im Ticker.

Vitor Pereira will im Vergleich zu Niederlage in Kaiserslautern nicht viel ändern bei seinem Team.

Der Sechzig-Trainer verrät nicht, wer den gesperrten Abdoulaye Ba ersetzen und wer die Kapitänsbinde tragen wird.

Der Trainingsausfall am Vormittag ist für Pereira kein großes Thema.

Der Einsatz von Felix Uduokhai ist noch offen.

+++ Pereira startet noch einen Appell an die Fans: „Ich hoffe, dass sie zahlreich zum Spiel kommen werden und der zwölfte Mann sind.“

+++ Zuletzt wird Liendl thematisiert. Bleibt er Kapitän? „Dieses Thema habe ich oft angesprochen. Jeder muss für die Mannschaft kämpfen und Verantwortung tragen - unabhängig von der Binde. Ich bin mit seiner Leistung sehr zufrieden.“

+++ Wie kommt er mit Bierofka aus? „Er ist ein sehr offener Typ. Wir reden eigentlich jeden Tag über unseren beiden Teams. Abseits des Fußballs sprechen wir nicht so viel.“

+++ Der Ausfall des Trainings wegen des Schneefalls wird ebenfalls thematisiert: „Das war in dieser Woche gar nicht so schlimm, weil wir eine lange Woche mit einer Einheit mehr hatten. Aber bei dem Wetter war es zu gefährlich - deshalb haben wir im Gym gearbeitet, was uns gut getan hat.“

+++ Der Blick geht noch einmal zurück auf das Lautern-Spiel: „Das war schon eine der härtesten Niederlagen meiner Karriere. Wir hatten das Spiel komplett im Griff, waren offensiv und defensiv besser. Es war schwierig, damit umzugehen. Aber im Fußball darf man sich nur einen Tag Trauer erlauben.“

+++ Der Portugiese ist optimistisch: „Wir werden ein gutes Spiel zeigen, sind gut vorbereitet. Braunschweig ist gut organisiert und kommt mit Selbstvertrauen. Aber wir spielen zu Hause und brauchen die Punkte.“

+++ Das System wird gleich bleiben: „Ich ändere jetzt nicht die Taktik, wodurch die einstudierten Abläufe geändert werden müssten.“

+++ Der Portugiese spricht über die Sperre gegen Ba: „Er ist natürlich ein sehr wichtiger Spieler, hat jedes Partie auf der Position bestritten. Aber wir haben Alternativen.“ Für welche er sich entscheiden wird, verrät Pereira aber noch nicht.

+++ Es geht um die Personalsituation - speziell Uduokhai: „Da müssen wir noch ein bisschen abwarten. Wir haben aber Hoffnung, dass er spielen kann.“

+++ Pereira will eigentlich nicht viel ändern: „Wir gehen das Spiel genauso an wie das vor einer Woche. Mit dem gleichen Spirit und der gleichen positiven Energie. Diesmal müssen wir unsere Torchancen nutzen.“

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker zur Pressekonferenz mit Sechzig-Trainer Vitor Pereira vor dem Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig am Sonntag. Ab 13 Uhr beantwortet der Portugiese die Fragen der Journalisten.

Mittlerweile machen sich einige Ex-Löwen so ihre Gedanken um die Mannschaft. Thomas Miller nimmt neben den Profis auch den Coach in die Pflicht. Jimmy Hartwig hat einen besonderen Tipp parat.

Für die Blauen geht es mehr denn je um den Klassenverbleib. Seit vier Spielen wartet die Pereira-Elf auf einen Sieg, liegt nur noch sechs Treffer vor Erzgebirge Aue auf dem Relegationsplatz. Der direkte Abstiegsplatz ist noch zwei Zähler entfernt. Gegen den Tabellenzweiten aus Braunschweig fehlt dem TSV 1860 zudem auch noch Abdoulaye Ba - der Abwehrchef brummt seine Gelb-Sperre ab.

Fraglich ist auch der Einsatz von Felix Uduokhai, der an Oberschenkelproblemen laboriert. Sollte auch der Youngster ausfallen, müsste Pereira mindestens zwei Drittel seiner Abwehrkette umbauen. Immerhin meldet sich Sebastian Boenisch nach seiner Rot-Sperre wieder zurück. Kein Kandidat für die Partie wird wohl Frank Boya sein, aber vielleicht spricht der Trainer ja mal wieder über den vermeintlichen Hoffnungsträger aus Kamerun, der noch immer auf seine erste Berufung in den Kader wartet.

mg

