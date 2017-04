Live-Ticker: Schafft Sechzig gegen Braunschweig die Wende?

München - Abstiegsangst gegen Aufstiegsträume - Am 31. Spieltag empfängt Sechzig den Tabellenzweiten Eintracht Braunschweig. In unserem Live-Ticker halten wir Sie auf dem Laufenden.

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker zur Partie des TSV 1860 gegen Eintracht Braunschweig. Die Blauen stehen gegen den Aufstiegsaspiranten am Sonntag ab 13:30 Uhr in der Allianz Arena nach der jüngsten Negativserie unter Druck.

Vorbericht zu TSV 1860 München gegen Eintracht Braunschweig

Seit vier Ligaspielen wartet Sechzig auf einen Dreier. Zu Hause gewann das Team von Trainer Vitor Pereira nur eine der vergangenen vier Partien. Vor dem 31. Spieltag beträgt der Vorsprung auf den Relegationsplatz, auf dem Erzgebirge Aue rangiert, nur noch sechs Tore. Im Duell mit den Löwen aus Braunschweig fehlt ausgerechnet Abwehrchef Abdoulaye Ba, selbst in den dunkelblauen Wochen zuletzt ein Stabilisator der Mannschaft. Für den Senegalesen dürfte der von den Fans jüngst heftig kritisierte Sebastian Boenisch nach abgesessener Rotsperre wieder in die Startelf rücken.

Die Gäste, immerhin amtierender Herbstmeister, träumen vom Aufstieg. Als Tabellenzweiter hinter dem VfB Stuttgart startet die Eintracht in den Spieltag, liegt jedoch nur um ein Tor besser als Erzrivale Hannover 96 auf Rang drei. Nach einem schwachen Start ins Jahr hat sich das Team von Trainer Torsten Lieberknecht wieder gefangen und zuletzt nur eines von elf Spielen verloren. Der Ex-Profi trainiert die Braunschweiger seit fast neun Jahren - in dieser Zeit waren bei Sechzig 18 verschiedene Übungsleiter beschäftigt. Der TSV 1860 gewann zwar das Heimspiel in der vergangenen Saison gegen die Niedersachsen, verlor aber drei der jüngsten fünf Duelle.

