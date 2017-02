Pereira will maximale Konzentration - Aigner dabei

München - Vor neun Jahren stand 1860 München letztmals im Viertelfinale des DFB-Pokals. Nun wollen die „Löwen“ wieder dorthin. Gegen Außenseiter Lotte fordert Coach Pereira höchste Aufmerksamkeit.

Ohne Hokuspokus will Trainer Vitor Pereira den TSV 1860 München zum neunten Mal in der „Löwen“-Geschichte ins Viertelfinale des DFB-Pokals führen. „Unsere Motivation ist es, zu gewinnen und in die nächste Runde zu kommen“, betonte der Portugiese vor dem Achtelfinal-Duell am Mittwoch (18.30 Uhr - hier geht‘s zum Live-Ticker) beim bislang im Pokal sensationellen Drittligisten Sportfreude Lotte. Angesprochen auf den enormen personellen Wandel zur Winterpause bei seinem abstiegsbedrohten Zweitligisten stellte Pereira klar: „Im Fußball gibt es keine Zauberstäbe, um etwas zu verändern.“ Veränderungen müssten dann eingeleitet werden, wenn sie nötig seien.

Von Bedeutung gegen Lotte, das erst den Bundesligisten Werder Bremen und dann den Champions-League-Achtelfinalisten Bayer Leverkusen ausschalten konnte, wird nach Einschätzung Pereiras die Aufmerksamkeit sein. „Wir müssen mit maximaler Konzentration auftreten“, forderte der 48-Jährige am Dienstag. „Das wird ein harter Kampf werden.“ Seine „Löwen“ müssten „auf Topniveau sein, um weiterzukommen.“

Den tatsächlichen Klassenunterschied sieht Pereira im DFB-Pokal außer Kraft gesetzt, da Lotte mit höchster Motivation auflaufen werde. „Manchmal überraschen die kleinen Mannschaften“, sagte er. „Wir sind selber noch keine große Mannschaft und müssen unseren Weg erst finden. Das wird ein sehr ausgeglichenes Spiel.“

Aigner-Rückkehr offen

Pereira erwartet ein umkämpftes K.o.-Duell, nicht zuletzt weil der Rasen im Stadion am Lotter Kreuz nicht in bestem Zustand sei. „Wir werden versuchen, unsere Vorstellung von Fußball durchzusetzen“, kündigte Pereira unbeirrt an. Seine Pflichtspiel-Bilanz mit dem Tabellen-14. ist bisher mittelmäßig: Auf ein 2:1 gegen die SpVgg Greuther Fürth folgte ein 1:2 bei Arminia Bielefeld.

Wieder mit dabei ist Stefan Aigner. „Er hat gut trainiert und ist verfügbar, er kann in den Kader kommen“, sagte der Coach. In Bielefeld hatte der Offensivspieler aus sportlichen Gründen gefehlt, wie Pereira sagte. Kapitän ist Aigner seit dem Spiel auch nicht mehr. Er wolle sich ganz auf den Sport konzentrieren, hieß es im Vorfeld des Gastspiels auf der Alm.

Personelle Probleme plagen Pereira nicht. Bis auf Florian Neuhaus (Syndesmose) und die Langzeitverletzten stünden alle Spieler zur Verfügung, berichtete der frühere Meister-Coach des FC Porto.

Lotte indes hofft auf die nächste dicke Überraschung und will nun gegen die „Löwen“ die sensationelle Pokal-Tour fortsetzen. „Ich glaube, dass sie hoffen, dass wir nicht wissen, wo ihre wunden Punkte sind. Wenn wir es schaffen, sie immer wieder zu piksen, ihre Schwächen vorzuführen, haben wir eine Chance“, sagte Trainer Ismail Atalan in einem dpa-Interview.

Die Bayern wollen sich gegen den Dorfclub aus der rund 14 000 Einwohner zählenden westfälischen Gemeinde im Tecklenburger Land aber nicht düpieren lassen. „Klar, wir spielen eine Liga höher, aber wir dürfen Lotte auf keinen Fall unterschätzen“, warnte Verteidiger Felix Uduokhai. „Alles ist möglich und deshalb müssen wir das Spiel mit voller Konzentration angehen, um eine Runde weiterzukommen.“

dpa