Die Löwen im Free-TV - Diese Spiele des TSV 1860 München werden LIVE im BR übertragen

Von: Sebastian Isbaner

Nicht nur im Stadion, sondern nun auch vorm Free-TV können die Löwen-Fans ihre Mannschaft anfeuern © MIS

Löwen-Fans haben Grund zur Freude. Drei Spiele des TSV 1860 München werden im Free-TV übertragen. Neben zwei Drittliga-Partien auch das Halbfinale des Toto-Pokals.

München - Nach längerer Zeit sind die Löwen wieder im Free-TV zu sehen. Insgesamt drei Spiele in drei Wochen. In der entscheidenden Phase der 3. Liga werden gleich zwei Partien im Bayerischen Rundfunk übertragen. Auch Pokal gibt es im Angebot. Das kommende Halbfinale im Toto-Pokal gegen den TSV Aubstadt ist frei empfangbar.

Bayerischer TOTO-Pokal: Halbfinale zwischen TSV Aubstadt gegen TSV 1860 München

Am 26. März um 14:00 empfängt der Regionalligist die Löwen. Der Sieger der Partie trifft im Finale entweder auf den FV Illertissen oder die Würzburger Kickers.

3. Liga im Free-TV: TSV 1860 München gegen 1. FC Saarbrücken

In der Liga empfangen die Münchner im Grünwalder Stadion die Gäste aus Saarbrücken. Das Duell um die Aufstiegsplätze gibt es LIVE im BR-Fernsehen zu sehen. Anstoß ist am 2. April um 14:00.

TSV 1860 München gegen VfL Osnabrück im Live-Stream und Free-TV

Weiter gehen die brisanten Wochen. Am 17. April gastiert mit dem Team um Trainer Daniel Scherning ein direkter Tabellennachbar in Giesing. Anpfiff gegen den VfL Osnabrück ist um 14:00 LIVE im BR.

Der TSV 1860 München steht nach der Niederlage bei Waldhof Mannheim sechs Punkte entfernt vom Relegationsplatz. Mit noch sieben Spielen bis Saisonende und unter anderem direkten Duellen gegen Saarbrücken und Osnabrück ist die Chance auf den möglichen Aufstieg in die 2. Bundesliga noch nicht verpasst. Mit Siegen in den kommenden Spielen ist der Traum von der Rückkehr in die oberen zwei Ligen wieder zum Greifen nah. (Sebastian Isbaner)