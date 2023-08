TSV 1860 ohne Chance in Sandhausen: Zweite Löwen-Niederlage in Folge

Von: Korbinian Kothny

Teilen

Manfred Starke und der TSV 1860 müssen in Sandhausen die zweite Saison-Niederlage hinnehmen. © IMAGO/Oliver Zimmermann

Der TSV 1860 verliert am 4. Spieltag mit 0:3 beim SV Sandhausen und rutscht in der Tabelle ab. Der Live-Ticker zum Nachlesen.

SV Sandhausen – TSV 1860 3:0 (2:0)

Die Münchner Löwen verlieren beim Zweitliga-Absteiger, SV Sandhausen, das zweite Spiel in Folge.

Der Live-Ticker zum Nachlesen.

München – Ungewöhnliche Anstoßzeit für den TSV 1860 am 3. Spieltag. Die Löwen sind am Samstagnachmittag beim SV Sandhausen zum Topspiel der 3. Liga zu Gast. In der vergangenen Saison gab es den Anstoß am späten Samstagnachmittag noch nicht. Jetzt die Premiere für 1860.

TSV 1860 mit erster Saisonniederlage gegen Lübeck

Und für die Löwen steht einiges auf dem Spiel. Nach der Niederlage gegen den VfB Lübeck am Dienstagabend will die Mannschaft von Maurizio Jacobacci in die Erfolgsspur zurückkehren und sich am besten gleich in der Spitzengruppe der 3. Liga festsetzen.

Aktuell stehen die Löwen nach zwei Siegen aus den ersten drei Spielen auf dem 3. Tabellenplatz. Zum Liga-Auftakt gab es einen 2:0-Heimsieg gegen Waldhof Mannheim, der von einem 3:0 in Duisburg noch getoppt wurde. Dann folgte allerdings die überraschende Niederlage gegen Aufsteiger Lübeck.

Verlaat & Co. wollen gegen Sandhausen direkt wieder angreifen

Jetzt gilt es, die Marschroute von Kapitän Jesper Verlaat sofort wieder umzusetzen. Der Niederländer hatte nach der Niederlage am Dienstag versprochen: „Wir werden direkt wieder angreifen!“ Auch Coach Jacobacci glaubt nicht, dass die Pleite gegen Lübeck einen nachhaltigen Einbruch zu Folge hat. „Ich glaube, wir können auch durch Niederlagen wachsen“, erklärte der Italiener.

Dabei treffen die Löwen mit dem SV Sandhausen auf eine schwer einzuschätzende Mannschaft. Der Zweitliga-Absteiger ist mit jeweils einem Sieg, Remis und Niederlage in die Saison gestartet. Aktuell steht der SVS mit vier Punkten auf Platz elf. Mit einem Dreier könnte man die Löwen in der Tabelle überholen. Diese werden aber alles daran setzen, dies zu verhindern. (kk)