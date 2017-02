Löwen-Legende Winkler kehrt zu 1860 zurück

München - Eine Löwen-Legende kehrt zurück: Bernhard Winkler wird beim TSV 1860 einen neuen Job erhalten.

Zuwachs bei den Löwen: Klub-Legende Bernhard Winkler (50), bislang zuständig für die vereinseigene Fußballschule, wird laut dieblaue24.de den scheidenden Teammanager Florian Weitz ersetzen. Ex-Kapitän Winkler begleitete die Löwen am Mittwoch erstmalig bei der Auswärtsfahrt nach Lotte.

A-Trainerschein-Inhaber Winkler bestritt zwischen 1993 und 2002 196 Partien in denen er 80 Tore erzielte. Nach seiner aktiven Karriere war er 2005 Trainer in Ismaning. Im Juli 2009 kehrte er als Lienen-Assistent zu den Löwen zurück. Sein Spezialgebiet ist Life-Kinetik. In der Saison 2010/11 war er Cheftrainer der U23.

tz