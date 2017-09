Nur mit einer Sache war Bierofka nicht ganz zufrieden

Nach dem Sieg der Löwen gegen den FC Unterföhring zeigte sich Daniel Bierofka zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Zumindest fast.

München - Mit 3:0 fertigte der TSV 1860 München am Samstagnachmittag den FC Unterföhring ab. Eine souveräne Vorstellung der Gäste, die zu Beginn aber mit der Gegenwehr der Unterföhringer zu kämpfen hatten. Am Ende brachen die Gastgeber im Sportpark Heimstetten dann aber doch ein und verhalfen den Löwen zu einem ungefährdeten Sieg. Was blieb, war ein (fast) zufriedener Daniel Bierofka - der nur an einer Sache etwas auszusetzen hatte, und zwar der Passivität in der letzten Viertelstunde.

Daniel Bierofka über ...:

... das Spiel gegen Unterföhring: „Wir wussten, dass Unterföhring anders auftreten wird als bei uns im Grünwalder Stadion. Sie haben die Taktik verändert und mit einer Fünferkette gespielt. Da sind die Schnittstellen wesentlich enger, da musst du Geduld haben und immer wieder das Spiel verlagern. Das haben meine Jungs gemacht, und dann macht Eric Weeger ein Super-Tor zum 1:0. Gerade in solchen Spielen ist es ganz wichtig, dass du in Führung gehst, weil der Gegner öffnen muss, weil er mehr nach vorne machen muss und die Räume preis gibt. Dann spielten wir das 2:0 sehr schön raus. Und dann kam das, was wir momentan sehr gut machen: das Umschaltspiel. Und dementsprechend fiel das 3:0. Die letzte Viertelstunde war ich dann nicht so zufrieden, weil wir ein bisschen zu sehr verwaltet haben, aber das ist dann auch ok.“

... die anstehenden Spiele: „Ich denke jetzt erst mal an Schweinfurt. Ich kenne die Mannschaft sehr gut. Sie hat sich zwei Jahre kontinuierlich entwickelt, sich punktuell verstärkt, letztes Jahr den Toto-Pokal gewonnen und ein Ausrufezeichen gesetzt. Es ist das Ziel vom Sponsor, dass Schweinfurt demnächst in der 3. Liga spielt, von dem her wird das ein absolutes Topspiel, Erster gegen den Zweiten. Dementsprechend werden wir uns darauf vorbereiten. Wir haben dann wieder andere Möglichkeiten mit Mölders und Berzel, die nach ihren Sperren zurückkommen. Aber ich muss auch sagen, dass die jungen Spieler heute wieder bewiesen haben, dass man sich auf sie verlassen kann. Das macht uns momentan als Mannschaft aus: dass wir zusammenhalten, egal was passiert. Zu den anderen anstehenden Spielen muss ich sagen, dass für mich sogar die Spiele gegen Mannschaften, die weiter unten stehen, wichtiger sind. Denn gegen Teams, die oben stehen, gewinnst du mal, da spielst du mal Unentschieden und wirst vielleicht sogar mal verlieren. Aber gegen Mannschaften, die unten stehen, darfst du keine Punkte liegen lassen. Das haben wir bisher gut gemacht. Jetzt schauen wir, dass wir am Samstag gegen Schweinfurt ein gutes Spiel machen.“

... das Saisonziel: „Das Saisonziel ist, dass wir möglichst lange oben bleiben. Für mich ist nicht entscheidend, dass wir am 12. Spieltag auf dem ersten Tabellenplatz stehen, sondern dass wir bis zum Schluss oben stehen. Aber jetzt schon Saisonziele auszugeben, davon halte ich nichts. Wir arbeiten jede Woche. Ich sehe Verbesserungen im Defensivverhalten, aber auch beim Spiel mit dem Ball haben wir uns einiges erarbeitet. Ich weiß, dass es ein Prozess ist. Wir werden uns weiterhin kontinuierlich steigern und wir werden noch besser werden.“

