TSV 1860 München siegt souverän gegen den SC Freiburg II und macht großen Sprung in der Tabelle

Von: Lina Krull

Im ausverkauften Grünwalder Stadion feierte 1860 München gegen den SC Freiburg II souverän einen 2:0-Heimsieg. Der Live-Ticker zum Nachlesen.

TSV 1860 München – SC Freiburg II, 2:0 (1:0)

Früh gingen die Gastgeber aus München in Führung (16. Spielminute) und konnten zu Beginn der zweiten Hälfte mit einem zweiten Tor nachlegen.

Der Ticker zum Nachlesen.

München – Der 12. Spieltag in der dritten Liga steht für die Löwen kurz bevor. Gegen die zweite Mannschaft des SC Freiburg will der TSV endlich wieder einen Sieg einfahren. Nach zuletzt zwei Unentschieden gegen Dynamo Dresden (0:0) und Preußen Münster (1:1) verpasste 1860 den Sprung in die obere Tabellenhälfte. Auf Platz 14 verweilen die Blauen momentan – vier Plätze vor dem SC Freiburg II. Die Badener heimsten am letzten Spieltag einen 1:0-Sieg gegen Lübeck ein und wollen gegen München wichtige Punkte mit in den Breisgau nehmen.

TSV-Coach Maurizio Jacobacci möchte das unbedingt verhindern. Gerade in der Offensive sieht der gebürtige Schweizer noch Verbesserungspotenzial: „Wenn wir schon nicht viele Chancen haben, dann sollten wir diese wenigstens verwerten“, kündigte Jacobacci vor der Partie an und konkretisierte: „Dass mit dem Ball besser und zielstrebiger nach vorne gespielt wird.“

An der 1:0-Führung der Löwen war auch Leroy Kwadwo beteiligt. © IMAGO/Mladen Lackovic

1860-Angriff mit Schwächen – Richter mit guter Leistung

Nur drei Mannschaften in der dritten Liga haben bisher weniger Tore geschossen als die Löwen. „Wir kämpfen gegen den Ball, aber mit dem Ball sollten wir spielen“, sieht Trainer Jacobacci die aktuelle Lage bei „Münchens großer Liebe“ vor dem Spiel gegen die Bundesligareserve aus Freiburg.

Marco Hiller wird hingegen nicht in das Spielgeschehen eingreifen können. Der 26-jährige Keeper ist weiterhin angeschlagen und wird von David Richter zwischen den Pfosten vertreten. Der hingegen zeigte in Münster bei seinem ersten Einsatz ein tolles Spiel und konnte sich im Team behaupten. „Ich nehme es, wie es kommt, bin mental stark, ruhig und gelassen. Ich weiß, was ich kann“, ist sich Richter vor seinem nächsten Einsatz gegen Freiburg sicher. (likr/dpa)