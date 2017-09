1860 gewinnt Spitzenspiel, hadert aber: „Müssen Sack früher zumachen“

Am Ende standen wichtige drei Punkte im Spitzenspiel zu Buche, doch der TSV 1860 haderte mit dem Bruch im Spiel nah 30 überragenden Minuten. Die Stimmen zum Sieg über Schweinfurt.

Es war ein hartes Stück Arbeit, das die Löwen gegen den 1. FC Schweinfurt 05 abliefern mussten. Das 3:1 (2:1) am Samstagnachmittag war klarer, als es der Spielverlauf über 90 Minuten vermuten lässt. Nach überragenden ersten 30 Minuten kippte die Partie und die Unterfranken übernahmen das Zepter. Die Stimmen zum Spiel.

“Wir haben in der ersten halben Stunde mit das beste Spiel der Saison gemacht“, so 1860-Trainer Daniel Bierofka nach der Partie. „Zwei Tore gemacht, das ein oder andere Ding noch liegen lassen. Dann ist das passiert, was der Mannschaft vielleicht irgendwie im Kopf rumschwirrt: Du denkst, du hast den Gegner im Griff, bist nicht mehr so konsequent und machst einen Schritt weniger.“ Der Platzverweis nach 55 Minuten für Nicholas Helmbrecht bremste seine Elf natürlich zusätzlich aus, aber „ich mache Helmes keinen Vorwurf, er ist noch ein junger Spieler. Da muss er einfach cleverer zum Ball gehen.“ Ausruhen darf sich aber keiner seiner Spieler. „Wenn ich das Gefühl hätte, dass wir nachlassen, würde es eine ganz ungemütliche Trainingswoche geben. Und das wissen meine Jungs auch.“

„Ich denke, wir sind ganz gut rein gekommen, aber wir haben versäumt, das 3:0 zu machen“, beklagte Doppel-Torschütze Sascha Mölders, der sich sicher war: „Wenn wir noch das dritte Tor gemacht hätten, wäre das Spiel nach einer halben Stunde gelaufen. So war es dann nicht.“ 2:0 sei das gefährlichste Ergebnis, denn „du fühlst dich ein bisschen sicher. Wenn der Gegner dann ein Tor macht, stehst du kurz vor dem Unentschieden und fängst an zu schwimmen.“ So war es dann ja auch. Droht 1860 jetzt ein Spannungsabfall, nachdem der ärgste Verfolger geschlagen wurde? „Am dritten Spieltag haben wir eine auf den Kopf gekriegt gegen Buchbach“, gibt Mölders zu bedenken, „und ich glaube, das passiert uns nicht nochmal.“

Weeger: Leise Kritik am Schiedsrichter

Eric Weeger haderte mit dem Leistungsabfall nach 30 Minuten. „Ich kann mir selbst nicht erklären, warum ein Bruch in unserem Spiel war. Aber wir sind gut zurückgekommen. Sascha Mölders war mit seiner Erfahrung Gold wert“, sagte er. Den Platzverweis für Nicholas Helmbrecht sah er nicht unbedingt als gerechtfertigt an: „Klar war es bei Platzverweis ein Foul, aber mit ein bisschen Fingerspitzengefühl muss man ihn nicht vom Feld schicken.“

Glücklich nach Spielende war auch Aaron Berzel. „An diesem Spiel sieht man, was eine Mannschaft auszeichnet“, sagte er. Nach der Pause und vor allem nach dem Platzverweis habe man gesehen, „dass wir eine Mannschaft sind: Wir haben uns dagegen gestemmt, alles verteidigt, was auch nur in die Nähe des 16-Meter-Raums gekommen ist. Dann haben wir den Lucky Punch zum Schluss. Auf jeden Fall ein verdienter Sieg.“

Auch Berzel glaubt nicht, dass sich bei Sechzig nun jemand auf seinen Lorbeeren ausruhen wird. „Du verlierst in Buchbach, musst jedes Spiel aufs Neue annehmen und an die Leistungsgrenze kommen. Dann können wir Großes schaffen, dann können wir auch überall gewinnen.“ Was am Dienstag in Eichstätt besser werden muss? „Wir müssen sehen, dass wir im nächsten Spiel noch konsequenter sind und den Sack früher zumachen."

