Drei Tage vor Saisonstart: TSV 1860 gibt gegen Kreisligisten fürchterliches Bild ab

Von: Marius Epp

Eroll Zejnullahu traf gegen den FC Stockheim zum 2:0. © sampics/Pahnke

Der TSV 1860 München hat seine Pflichtaufgabe gegen den Kreisligisten aus Stockheim mühevoll erledigt. Das Spiel zum Nachlesen im Ticker.

Totopokal, 1. Runde: FC Stockheim - TSV 1860 München 1:5

1:5 Die Münchner Löwen rumpeln sich gegen den Kreisligisten in Unterzahl zu einem Sieg.

Das erste Löwen-Pflichtspiel der Saison macht wenig Hoffnung.

Stockheim – Der TSV 1860 München weiß drei Tage vor dem ersten Spiel der neuen Saison nicht wirklich, wo er steht. Die neu zusammengestellte Mannschaft braucht noch Zeit, um sich zu finden – das geht vor allem über viel Training. Doch dafür hat Trainer Maurizio Jacobacci in der letzten Woche der Vorbereitung kaum Zeit. Grund dafür ist die erste Runde des Totopokals gegen den FC Stockheim, einen Kreisligisten aus dem Norden Bayerns.

TSV 1860 muss nach Stockheim – wer läuft auf?

Für den Münchner Drittligisten kommt das Spiel zur Unzeit. Man hätte wohl viel lieber noch ein wenig trainiert, die Ansetzung des Totopokals erlaubt das aber nicht. Nun ist die Frage: Welche Elf schickt Jacobacci gegen den freilich unterlegenen Kontrahenten aus der Kreisliga ins Rennen?

Der Coach steht vor der Entscheidung, ob er seine erste Elf Selbstvertrauen tanken lässt oder sie doch mit Blick auf die Verletzungsgefahr gegen einen unterklassigen Gegner schont.

TSV 1860 gegen Stockheim im Live-Ticker: Löwen-Euphorie in Oberfranken

„Ich werde noch mit meinem Trainerstab diskutieren, was für uns das Gescheiteste ist. Der Totopokal, klar, aber die 300 Kilometer Fahrt, die Verletzungsgefahr gegen einen Kreisligisten . . . Ich hoffe, es ist das Richtige, was wir tun werden. Wichtig ist für uns schon das Spiel am Samstag“, sagte Jacobacci auf Nachfrage der tz.

In Oberfranken regieren dagegen Euphorie und Vorfreude. Wie sollte es auch anders sein? Schließĺich kommen die Münchner Löwen. Die 3000 Tickets waren im Nu vergriffen, „das Sportheim stand kopf“, meldete Vorstandsmitglied Andreas Scherbel nach der Auslosung.

Toto-Pokal-Duelle mit unterklassigen Gegnern gehören für die Münchner dazu. 2021 rumpelte sich der TSV 1860 zu einem 3:0 gegen Birkenfeld (hinter Würzburg), 2022 siegte man 7:0 gegen die Gemeinde Rödelmaier (Unterfranken). Wie schlagen sich die Amateure dieses Mal? Wir begleiten das Spiel ab 18.30 Uhr im Live-Ticker. (epp)