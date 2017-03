Rätsel um Ankündigung: Kehren 1860-Ultras zurück in die Arena?

Die Löwen-Fans in Berlin, am Zaun hängt die Blockfahne der „Münchner Löwen“.

München - Seit Donnerstag kursiert im Internet und unter 1860-Fans eine angebliche Ankündigung zur Rückkehr der Ultras in die Allianz Arena, die zum Heimspiel gegen St. Pauli erfolgen soll.

Bereits über 20.000 Karten sind für das Heimspiel der Löwen am kommenden Samstag verkauft. Es könnte eine richtungsweisende Partie werden, empfängt der TSV 1860 doch mit dem wiedererstarkten direkten Kontrahenten FC St. Pauli das Team der Stunde im Tabellenkeller. Können die Sechziger dabei auf eine lautstarke Unterstützung hoffen, die es zuletzt in der Arena selten zu hören gab?

Am Donnerstag kursierte im Internet die Ankündigung, dass die im Winter neu formierte Ultra-Gruppierung „Münchner Löwen“ erstmals geschlossen in die Allianz Arena gehen und die Mannschaft von der Nordkurve aus unterstützen möchte. Seit ihrem ersten Auftritt beim Auswärtsspiel in Bielefeld (1:2) am 2. Februar waren die „Münchner Löwen“ aktiv und lautstark lediglich bei den Auswärtsspielen aufgetreten.

Wie es allerdings die Echtheit dieser Ankündigung bestellt ist, auf deren Kopf das Logo der „Münchner Löwen“ prangt, ist allerdings unklar. So schnell wie sie im Web aufgetaucht war, verschwand sie nämlich auch wieder. Und sobald sie dann doch wieder irgendwo auftauchte, war sie schnell wieder gelöscht. Auch auf der Homepage der neu formierten Gruppierung ist nichts zu finden, das auf eine tatsächliche Arena-Rückkehr schließen lässt.

In der kursierenden Ankündigung hieß es:

„Servus Münchner Löwen!

Am Samstag gegen Pauli werden wir das erste Mal gemeinsam und geschlossen in die Kurve gehen und unsere Mannschaft unterstützen! Unser Gremium hat dies, zum Wohle der Zukunft der Fanszene, einstimmig beschlossen. Bitte kommt alle um 11 Uhr zum Streetworkbus. Für Speis und Trank ist gesorgt! Wenn ihr noch Karten benötigt, wendet Euch einfach an Euren Ansprechpartner für die Auswärtsfahrten! Nach dem Spiel werden wir gemeinsam den Fußballtag ausklingen lassen!

Alle gemeinsam für Sechzig München!“

+ Diese Ankündigung geistert durch das Internet. Kehren die Ultras wirklich zurück? © fkn Eine Rückkehr der Ultras dürfte auch im Sinne von Investor Hasan Ismaik sein, der am Donnerstag via Facebook verlauten ließ, dass er jeden von den vielen Enttäuschungen müden Fan verstehen kann, aber „jeder sollte sich aber genau jetzt einen Ruck geben und aktiv zu seinem Verein stehen. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die Fanszene einerseits zu einen, andererseits in München wieder groß zu machen. Gegen St. Pauli brauchen wir jeden Einzelnen von Euch im Stadion.“

Viele Anhänger wünschen sich seit längerem die Rückkehr der Ultras in die Nordkurve und erhoffen sich ein Aufflammen der Stimmung, die seit Sommer 2016 nach den Auflösungen der „Cosa Nostra“ und der „Giasinga Buam“ spürbar zurückgegangen ist.

tz