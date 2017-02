1860-Investor Ismaik zeigt Flagge

München - Für das wichtige Heimspiel gegen den KSC ist sogar Hasan Ismaik eingeflogen. Vitor Pereira hält am 3-4-3 fest.

Wenigstens der Spielplan meint es gut mit den Löwen, die gerade einen verkorksten Betriebsausflug nach Lotte hinter sich haben (0:2 im Pokal). An diesem Samstag tritt mit dem KSC ein direkter Tabellennachbar zum Arena-Duell an – neun Tage später steigt schon wieder ein Heimspiel, dann gegen Nürnberg. Und die ausgedehnte Zeit dazwischen, die müsste sich doch prima nutzen lassen, um Mängel abzustellen. Zu tun gäbe es genug. Weder funktioniert bislang Vitor Pereiras 3-4-3, noch erspielen sich die Löwen Torchancen. Auch Grundtugenden wie Kompaktheit, Kampfgeist und Körpersprache lassen bislang zu wünschen übrig. Und die vielen Neuen scheinen auch noch nicht integriert zu sein.

Präsident Peter Cassalette hat ein schönes Wort kreiert, um das bevorstehende Programm griffig zusammenzufassen: „Rücken-zur-Wand-Spiele.“ Seine berechtigte Erwartung ist, dass gegen Karlsruhe und Nürnberg möglichst keine weitere Niederlage dazukommt. „Da müssen wir dringend punkten“, rät er: „Sonst wird kurzfristig wieder alles in Frage gestellt.“

Auch Hasan Ismaik sieht das Spiel gegen die Badener offenbar als wichtig an. Der Hauptgesellschafter verzichtete entgegen seiner Gewohnheit auf eine Kommentierung des Pokal-Auftritts, am Samstag will er dafür live im Stadion dabei sein. Freitagmittag flog er ein, traf sich mit Team, Funktionsteam und Führungsstab zum Mittagessen – in entsprechender Grundstimmung. „Natürlich ist er enttäuscht – wie wir alle“, berichtete Vitor Pereira. Ismaik wisse aber, so der Löwen-Trainer: „Eine Mannschaft zu entwickeln, benötigt Zeit.“

Der Rückendeckung seines Entdeckers kann sich Pereira demnach sicher sein. Dieses Wissen erlaubt es ihm offensichtlich auch, seine taktischen Experimente im Wettkampfbetrieb fortzusetzen. Auch mit dem zuletzt in die Kritik geratenen 3-4-3. „Es würde jetzt keinen Sinn machen, etwas zu ändern“, erklärte der Portugiese: „Ziel ist es, die Dynamik in diesem System zu festigen.”

Die taktische Grundordnung bleibt also unangetastet. Doch was ist mit der personellen? In Lotte hatte sich schließlich fast das gesamte Team für eine schöpferische Pause aufgedrängt. „Ich bin noch auf der Suche nach der Balance zwischen Defensive und Offensive“, sagte Pereira: „Es ist normal, dass Spieler rotieren. Es ist auch normal, dass es Veränderungen geben wird.“ Wem er diesmal sein Vertrauen schenkt, wisse er noch nicht. Sicher ist nur: Jan Mauersberger ist verletzt (Muskelfaserriss). Und: Mit Filip Stojkovic, Fanol Perdedaj und Ribamar sind erneut namhafte Kräfte nicht in den Kader aufgenommen worden. Rotsünder Ribamar hätte theoretisch stürmen können. Die Drei-Spiele-Sperre des Brasilianers gilt ausschließlich für den DFB-Pokal.

Was die sportliche Entwicklung angeht, rechnet Pereira weiterhin mit einem holprigen Verlauf. „Natürlich würde ich viel lieber auf einer gemütlichen Position sitzen – mitten in der Tabelle oder oben im Aufstiegskampf. Die Realität ist aber eine andere. Wenn man eine Spielidee entwickeln will, muss man auch mal einen Schritt zurückgehen, um dann wieder zwei Schritte nach vorne zu kommen.“ Die passenden Schuhe für solche Schritte hatte am Freitag der Investor an. Sie waren tiefblau. Kein Zufall wohl, sondern vermutlich: ein Bekenntnis.