Darum spielten die Löwen im Waldhof-Look

Von: Uli Kellner

Trikotposse: Die Löwen nahmen die spontane Textilanordnung des Schiedsrichters sportlich. © TSV 1860

Die Mannheimer in weißen Trikots, die Löwen gefühlt in Waldhof-Farben – was war da los?

Kurz vor dem Anpfiff am Samstag zerschoss Schiedsrichter Tom Bauer (Mainz) die geplante Kleiderordnung – weil er am gewählten Dresscode der beteiligten Mannschaften etwas auszusetzen hatte. Die Löwen posteten ein Foto mit ihrem Heimtrikot, das Zeugwart Norbert „Steges“ Stegmann bereits in der Kabine auf die Plätze gelegt hatte, schrieben dazu mit Verweis auf die Vereinsfarben des Gegners (blau/schwarz): „Leider wurde diese Farbkombination kurzfristig abgelehnt. Die Gastgeber wichen notgedrungen auf ihr „Away“-Trikot aus, der Waldhof trat in weißschwarz an – das Verständnis für die Entscheidung hielt sich vernehmbar in Grenzen.

Das Away-Trikot wird zum Kultleiberl

Doch bei allem Kopfschütteln: Es war bei weitem nicht der größte Textilaufreger in der jüngeren Geschichte des TSV 1860. Unvergessen: Im Juli 2015, noch zu Zweitligazeiten, mussten die Löwen in Heidenheim mit den Stutzen des Gegners auflaufen - in der verhassten Farbe Rot. Auch damals wollte der eingeteilte Schiedsrichter (Christian Dingert) zu große Ähnlichkeiten zwischen dem Outfit der Gastgeber und der Gäste erkannt haben und verdonnerte 1860 zum Anlegen der roten Fremdstutzen. Am Ende traten die Löwen unter Protest an, posteten ihre Verärgerung bei Facebook („In diesem Fall sehen wir Rot: Der Schiedsrichter hat unsere mit der Liga abgestimmte Trikotvariante abgelehnt!“) - und verloren 0:1. Die Stutzen in den Farben des ungeliebten Stadtrivalen landeten nach dem Abpfiff im Müll.

Erinnerungen an die Stutzen-Affäre von Heidenheim

So weit kam es diesmal nicht. Bei finsterem Schmuddelwetter entstanden zwar keine schönen Fotos von den dunkel gekleideten Löwen. Aber immerhin: Es entstanden Siegerfotos. Heim-Fans und 1860-Profis dürften die dunklen Away-Trikots somit in allerbester Erinnerung behalten.