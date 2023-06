1860-Coach wechselt nach acht Jahren und schwärmt von Frank Schmöller: „Als Typ ein Brett“

Von: Boris Manz

Zum Abschied gabs ein unterschriebenes Trikot: Marc Lamberger verlässt die Löwen nach acht Jahren. © Privat

Marc Lamberger wechselt zu Austria Klagenfurt. Acht Jahre war er Trainer beim TSV 1860 München, nun betreut er ein Team in der österreichischen Bundesliga.

München – Auf der alten Torwartwiese hängt ein kleines, blaues Schild. „Lamberger Kampfbahn“ ist da zu lesen. Marc Lamberger hat beim TSV 1860 München seine Spuren hinterlassen. Die letzten acht Jahre hatte der Torwarttrainer viele Junglöwen-Keeper unter seinen Fittichen. Nach zwei Jahren bei der U21 der Blauen ist nun Schluss. Der 32-Jährige wechselt zum neuen Gorenzel-Klub, Austria Klagenfurt, in die österreichische Bundesliga und wird erstmals im Profi-Bereich tätig sein.

Marc Lamberger wechselt von TSV 1860 München zu Austria Klagenfurt: „Vorfreude ist groß“

„Die Vorfreude ist groß, auch wenn es sich seltsam anfühlt, Sechzig nach über acht Jahren zu verlassen“, erklärt Lamberger wehmütig. Von U21-Cheftrainer Frank Schmöller hat er besonders viel gelernt: „Er ist gleichzeitig ein extrem lustiger und lässiger Typ, mit dem man sich entspannt in die Bar Centrale stellen kann. Als Typ ist Frank ein Brett.“

Trotz des Altersunterschieds hat sich zwischen den beiden eine echte Freundschaft entwickelt, wie Schmöller bestätigt. „Wir waren direkt auf einer Wellenlänge. Marc ist einer der engagiertesten und aufrichtigsten Menschen, die ich im Fußball kennenlernen durfte“, gibt der Ex-Profi das Kompliment zurück. Deshalb besucht Schmöller seinen ehemaligen Torwart-Trainer bereits in der nächsten Woche in Kärnten. Ein Ausflug zum Wörthersee und ein Besuch in einer örtlichen Pizzeria stehen an.

„Lamberger Kampfbahn“ steht am Zaun des Athletik-Areals in der Grünwalder Straße. © Privat

Er hat die Keeper innerhalb kürzester Zeit auf ein neues Level gehoben

Doch besonders wichtig: Auch die sportliche Komponente stimmt bei Lamberger. „Er macht ein sensationell gutes Torwart-Training, egal ob Vorbereitung, Nachbereitung oder Video-Zusammenschnitte. Er hat die Keeper innerhalb kürzester Zeit auf ein neues Level gehoben“, schwärmt Schmöller. Der Wechsel in den Profibereich sei logisch und verdient.

Den habe Lamberger auch seinen anderen Trainerkollegen zu verdanken, insbesondere die Zeit unter den Trainern Jonas Schittenhelm (U19) und Felix Hirschnagl (U17) hätten einen großen Einfluss auf seinen Werdegang gehabt.

Österreichische Bundesliga: Lamberger trifft in Klagenfurt auf Ex-1860-Trainer Peter Pacult

Im Alltag war für den 32-Jährigen vor allem die Beziehung zu seinen Torhütern wichtig: „Ich versuche, ehrlich zu den Spielern zu sein und sie auch abseits vom Vereinsleben gut zu beraten. Deshalb bin ich besonders stolz darauf, dass ich auch zu den Keepern, die ich wegschicken musste, einen guten Draht habe.“ Den engen Kontakt zu seinen ehemaligen Schützlingen will Lamberger halten, auch wenn er sein gewohntes Münchner Umfeld aufgeben muss.

In Klagenfurt erwarten Lamberger mit Phillip Menzel, Marco Knaller und Marcel Köstenbauer ein „starkes Torwart-Trio“ und mit Ex-Löwen-Coach Peter Pacult, ein Cheftrainer „von ähnlichem Schlag“ wie Schmöller. Für die Chance, die ihm die Austria gibt, ist Lamberger dankbar. In Österreich will er seiner neuen Aufgabe gerecht werden, doch er wird nicht vergessen, wo er herkommt. „Sechzig ist zu meinem Herzensverein geworden. Ich hoffe, der Weg führt irgendwann zurück.” (btfm)