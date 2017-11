Hiller: Vertrag automatisch verlängert, dennoch Gespräche im Winter

Der Vertrag von Torwart Marco Hiller beim TSV 1860 hat sich offenbar dank einer Klausel automatisch um ein Jahr verlängert. Dennoch sollen zeitnah weitere Gespräche folgen - aus gutem Grund.

Eigentlich lief sein Vertrag zum Saisonende aus, doch jetzt hat er sich automatisch um ein Jahr bis zum Sommer 2019 verlängert. Die Rede ist von Löwen-Keeper Marco Hiller. Wie die Bild berichtet, soll im Kontrakt des 20-jährigen Torhüters eine Klausel eingearbeitet sein, die sein Arbeitspapier automatisch um ein Jahr verlängert, sobald er die Marke von 18 Liga-Spielen knackt. Und da Hiller in bis dato allen Regionalliga-Partien zwischen den Pfosten stand, war die Vertragsverlängerung schon nach dem 3:0-Erfolg über Bayreuth gesichert.

Das sind durchaus gute Nachrichten für den TSV 1860, Hiller verbesserte sich im Lauf der Saison stetig und kassierte in den bisherigen 19 Liga-Spielen lediglich 13 Gegentore, in nur neun Partien musste er hinter sich greifen. Das Torhüter-Duell vor der Saison mit Neuzugang Alexander Strobl entschied Hiller nachhaltig für sich. „Er hat uns schon in einigen Spielen am Leben gelassen“, lobte ihn zuletzt auch Daniel Bierofka öffentlich.

Der Vertrag von Marco Hiller hat sich zwar verlängert, dessen Bezüge (sollen sich im unteren vierstelligen Bereich bewegen) blieben aber unverändert. Zudem sollen seine Leistungen auch Mannschafen aus der zweiten und dritten Liga aufgefallen sein. Heißt: 1860 muss handeln - und wird das auch. „Wie mit vielen anderen Spielern auch, werden wir uns in der Winterpause mit Marco unterhalten und über seine Vertragssituation reden”, sagte Geschäftsführer Markus Fauser der Bild.

In der besagter Winterpause aber sollen die Karten zwischen Hiller, Strobl und Hendrik Bonmann, dem Last-Minute-Sommer-Neuzugang aus Dortmund, neu gemischt werden. Die Pole Position aber hat ganz klar Hiller inne.

