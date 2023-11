Marco Hiller freut sich auf sein Comeback – und will 1860 München „noch zehn Jahre“ treu bleiben

Von: Uli Kellner

Teilen

Gut drauf: Marco Hiller beim Interview mit Uli Kellner in der schon weihnachtlich geschmückten Löwen-Alm. Foto: Uli Kellner © Uli Kellner

Marco Hiller wird im Totopokal sein Comeback im Tor von 1860 München feiern. Im Interview äußert er sich über den Konkurrenzkampf und seine Zukunft.

München – Beim 0:0 gegen Dresden am 7. Oktober stand er letztmals in einem Löwen-Spiel zwischen den Pfosten, danach verletzte sich Marco Hiller (26) am Knie und musste von draußen zusehen, wie sein Vertreter David Richter (24) mit starken Leistungen auf sich aufmerksam machte. Und trotzdem: Hiller, das Vereinsurgestein (seit 2008 ein Löwe), bleibt die Nummer eins, wie 1860-Trainer Maurizio Jacobacci schon vor einer Woche entschied.

Am Samstag, im Totopokal-Duell beim FC Pipinsried (13.40 Uhr, BR), wird der Liebling der Westkurve auf seinen angestammten Posten zurückkehren. „Es nervt, wenn man nicht auf dem Platz stehen kann“, sagt er: „Deswegen freue ich mich sehr.“ Unser Interview mit dem langjährigen Stammkeeper der Löwen.

Marco, welche Statistik klingt für Sie als Torwart sympathischer: Jedes zweite Spiel zu null und in den anderen Partien zwei Gegentore im Schnitt? Oder jedes fünfte Spiel zu null, dafür in den übrigen Partien ein Gegentor-Schnitt von 1,5?

Die erste klingt für mich besser – hauptsächlich wegen der fünf Zu-null-Spiele.

Glückwunsch! Das ist Ihre Bilanz in den ersten zehn Saisonspielen, die zweite die von David Richter in den fünf Spielen danach. Wie wichtig sind solche Zahlen für Sie?

Für mich persönlich nicht so entscheidend – für Leute außenrum schon. Gerade an Werten wie Zu-null-Spiele und abgewehrte Bälle werden wir Torhüter ja extrem gerne gemessen.

Schon beim ersten Spiel in Münster, als Sie verletzt ausfielen, wurde Richter für einige Rettungsaktionen gefeiert, und auch in den Spielen danach war er ein verlässlicher Rückhalt. Wie sehr haben Sie um Ihren Stammplatz gebangt?

David hat wirklich sehr gute Spiele gemacht – was mich aber nicht überrascht, weil ich ihn ja täglich im Training erlebe. Ich wusste schon vorher, dass er ein guter Torwart ist. Ich war aber nur kurz raus, deswegen hatte ich schon die Hoffnung, meinen Platz zu behalten.

Jacobacci hat seine Entscheidung ausführlich und überaus salomonisch erklärt. Tenor: Um einen Stammplatz zu verlieren, braucht es eine Formkrise und keine Verletzung. Beruhigend für Sie, aber hart für Richter, oder?

Ja, klar. So ist nun mal das Geschäft. Ich denke, wenn man jetzt monatelang ausfällt, ist es auch noch mal was anderes. Bei mir war es aber eine kleine Verletzung (Innenband im Knie angerissen/Red.), ich war letztlich nur drei Wochen richtig raus. Für David ist es sicher bitter, aber der Trainer hat es auch jedem unter vier Augen erklärt.

Endlich wieder zupacken: Marco Hiller bleibt die Nummer eins der Löwen und feiert in Pipinsried sein Comeback nach fünfwöchiger Verletzungspause. Foto: Imago © IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Was halten Sie von der alten Weisheit: Konkurrenz belebt das Geschäft?

(lacht) An dem Spruch ist auf jeden Fall was dran. Wenn man nicht gefordert wird, kann es schon mal sein, dass man ein bisschen den Fokus verliert. Deswegen würde ich das schon so unterschreiben.

Wie ist denn generell das Verhältnis zu Ihrem neuen Konkurrenten? Zu Tom Kretzschmar, Ihrem langjährigen Vertreter, hatten Sie ja ein eher kumpelhaftes Verhältnis.

Klar ist es nicht das gleiche Verhältnis wie mit Tom. Wir kannten uns lange. David ist aber auch ein guter Typ. Das Wichtigste ist, dass man im Training harmoniert – dass nicht einer dem anderen etwas Schlechtes wünscht. Mit David ist es jetzt nicht kumpelhaft, aber wir haben trotzdem Spaß im Training.

Erklärtes Ziel des Vereins war, Sie mit einem neuen starken Konkurrenten zu kitzeln. Ist der Plan des Vereins aufgegangen?

Das muss der Verein für sich entscheiden, aber ich denke: Allzu viel habe ich mir nicht vorzuwerfen. Im Sommer war es nicht einfach für mich, ich bin nicht perfekt in die Vorbereitung reingekommen, habe ein bisschen mit mir gehadert. Aber ich habe es unter Kontrolle bekommen. Wichtig ist, dass man da ist, wenn’s losgeht.

„Wenn man die Spiele sieht, hätten wir eine bessere Platzierung verdient.“

Im Februar werden Sie 27, sind jetzt seit mehr als 15 Jahren im Verein. Wollen Sie nicht noch mal was anderes sehen? Oder gehen Sie bei 1860 in Rente?

Ich bin für alles offen. Ich fühle mich wohl hier, und wenn der Verein das möchte, bleibe ich gerne noch lange hier, von mir aus zehn Jahre. Klar, wenn große Angebote von woanders kommen, muss man sich das überlegen. Aber aktuell sehe ich da keinen Handlungsbedarf.

Aktuell ist die gefährdete Zone in der Tabelle näher als der Bereich ganz vorne. Was ist noch drin in dieser Saison?

Wenn man die Spiele sieht, hätten wir eine bessere Platzierung verdient als Platz 12. Man muss aber auch sagen: Im Mittelfeld der Tabelle liegt alles noch eng beieinander.

Und wie heiß sind Sie auf Ihr Comeback-Spiel am Samstag in Pipinsried?

Sehr heiß! Ich bin ja damals auch über den Totopokal ins Team gekommen – ich weiß, wie ernst man das nehmen muss. Es ist ein guter Gegner, ich hab auf jeden Fall Bock.

Lässt Jacobacci Elfmeter üben oder vertraut er darauf, dass im Notfall Sie wieder Ihrem Ruf als „Killer“ gerecht werden?

Bisher haben wir es nicht geübt. Abgesehen vom Ausschießen nach dem Training. Ich gehe aber davon aus, dass wir es nicht so weit kommen lassen (lächelt).

Und mit Blick auf die Liga: Der nächste Gegner ist Haching und steht in der Tabelle vor den Löwen?

Wir können nur unsere eigene Leistung beeinflussen. Natürlich wollen wir am nächsten Spieltag erfolgreich sein und gewinnen. Wenn wir damit Unterhaching überholen sollten, wäre dies ein netter Nebeneffekt.

Interview: Uli Kellner